Канада хочет присоединиться к кредиту ЕС на €90 млрд для Украины
Киев • УНН
Канада выразила заинтересованность в кредитной программе ЕС для Украины на €90 млрд. Технические консультации между сторонами уже идут.
Канада стремится присоединиться к кредитной программе Европейского союза в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
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Отмечается, что в настоящее время между ЕС и Канадой продолжаются технические консультации.
Я могу подтвердить, что Канада выразила заинтересованность в присоединении к кредиту в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро. Мы активно работаем с Канадой, и соответствующие технические переговоры идут очень интенсивно
Авторы указывают, что включение Канады в кредитную программу позволит Украине закупать оружие и боеприпасы у канадских оборонных компаний и обходить требования "Сделано в Европе", которые регулируют кредитную линию.
"Чем больше стран участвует, тем лучше. Это может гарантировать, что Украина получит наилучшее и наиболее подходящее оборудование для своих оборонных потребностей", - сказал представитель Еврокомиссии.
Напомним
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена Европейского Союза.
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