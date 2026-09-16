В ЕС удивились заявлению фон дер Ляйен об «ассоциированном членстве» Канады — страны блока об этом не предупреждали

Заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности сделать Канаду первым "ассоциированным членом" ЕС стало неожиданностью для стран блока. Идею заранее не обсуждали с европейскими столицами, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам 4 европейских дипломатов, их правительства не были проинформированы о предложении. Один из них назвал такой подход "опасным" и "неразумным", отметив, что фон дер Ляйен не поднимала этот вопрос даже во время встречи с послами ЕС.

Фон дер Ляйен предложила "открыть двери для Канады, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС" во время выступления в Европарламенте. Однако такого статуса в настоящее время фактически не существует.

В ЕС пока не знают, что будет означать новый статус

Никто на самом деле не знает, что это означает – заявил один из дипломатов.

К подготовке предложения не привлекали даже часть Еврокомиссии, которая занимается вопросами расширения.

Для создания новой модели членства может потребоваться изменение договоров ЕС, а любой официальный план относительно особого статуса Канады потребует поддержки государств-членов.

Карни продвигает идею предоставления Канаде статуса "ассоциированного члена" ЕС — СМИ

Осторожно отреагировала и Оттава. Будущий посол Канады в ЕС Джонатан Уилкинсон заявил, что страна "еще не там". Премьер-министр Марк Карни ранее говорил об "уникальном союзе" с ЕС, но подчеркивал, что Канада не стремится к членству в блоке.

По данным Politico, потенциальный формат может предусматривать углубленное сотрудничество в торговле, обороне, искусственном интеллекте и высоких технологиях без политических прав полноценного члена ЕС.

Канада может стать первым ассоциированным членом ЕС - фон дер Ляйен