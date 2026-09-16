Канада может стать первым ассоциированным членом ЕС - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена Европейского союза. Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте в Страсбурге, передает УНН.

Подробности

Мы хотим перейти от CETA к альянсу ради будущего, чтобы создать общее пространство процветания и экономической безопасности - заявила президент Еврокомиссии.

Она отметила, что стороны планируют развивать сотрудничество в сфере интеллектуального производства, создать технологический альянс и интегрировать оборонно-промышленные базы. Также среди направлений будущего сотрудничества фон дер Ляйен назвала Арктику, энергетику, критически важные минералы, аккумуляторные технологии, искусственный интеллект, квантовые технологии, кибербезопасность и экономическую безопасность.

По ее словам, это партнерство не направлено против третьих стран, а должно усилить совместные возможности ЕС и Канады.

Мы хотим вывести отношения с Канадой на максимально возможный уровень - подчеркнула фон дер Ляйен.

После этого она заявила, что хотела бы вместе с премьер-министром Канады работать над тем, чтобы открыть для страны возможность получить особый статус в отношениях с Европейским союзом.

Я хотела бы работать с вами над тем, чтобы открыть для Канады двери к статусу первого ассоциированного члена Европейского союза - сказала фон дер Ляйен.

При этом премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявлял, что Канада не стремится стать полноправным членом Европейского союза. Он подчеркивал заинтересованность Оттавы в углублении экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности с ЕС.

Контекст

Канада и Европейский союз уже имеют развитые механизмы партнерства. В частности, между сторонами действует Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение CETA.

В 2025 году ЕС и Канада также подписали партнерство в сфере безопасности и обороны, которое предусматривает сотрудничество, в частности, в поддержке Украины, кибербезопасности, военной мобильности, противодействии гибридным угрозам и развитии оборонных технологий. Кроме того, в 2026 году Канада стала первой неевропейской страной, заключившей с ЕС соглашение об участии в оборонном инструменте SAFE.

В настоящее время конкретные права, обязанности и юридический механизм возможного статуса Канады как ассоциированного члена ЕС официально не определены.

Напомним

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится сблизить страну с ЕС на фоне торговой войны с США.