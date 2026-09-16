Канада может стать первым ассоциированным членом ЕС - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии предложила Канаде особый статус в ЕС. Стороны планируют углубить экономическое, технологическое и оборонное сотрудничество.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена Европейского союза. Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте в Страсбурге, передает УНН.
Подробности
Мы хотим перейти от CETA к альянсу ради будущего, чтобы создать общее пространство процветания и экономической безопасности
Она отметила, что стороны планируют развивать сотрудничество в сфере интеллектуального производства, создать технологический альянс и интегрировать оборонно-промышленные базы. Также среди направлений будущего сотрудничества фон дер Ляйен назвала Арктику, энергетику, критически важные минералы, аккумуляторные технологии, искусственный интеллект, квантовые технологии, кибербезопасность и экономическую безопасность.
По ее словам, это партнерство не направлено против третьих стран, а должно усилить совместные возможности ЕС и Канады.
Мы хотим вывести отношения с Канадой на максимально возможный уровень
После этого она заявила, что хотела бы вместе с премьер-министром Канады работать над тем, чтобы открыть для страны возможность получить особый статус в отношениях с Европейским союзом.
Я хотела бы работать с вами над тем, чтобы открыть для Канады двери к статусу первого ассоциированного члена Европейского союза
При этом премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявлял, что Канада не стремится стать полноправным членом Европейского союза. Он подчеркивал заинтересованность Оттавы в углублении экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности с ЕС.
Контекст
Канада и Европейский союз уже имеют развитые механизмы партнерства. В частности, между сторонами действует Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение CETA.
В 2025 году ЕС и Канада также подписали партнерство в сфере безопасности и обороны, которое предусматривает сотрудничество, в частности, в поддержке Украины, кибербезопасности, военной мобильности, противодействии гибридным угрозам и развитии оборонных технологий. Кроме того, в 2026 году Канада стала первой неевропейской страной, заключившей с ЕС соглашение об участии в оборонном инструменте SAFE.
В настоящее время конкретные права, обязанности и юридический механизм возможного статуса Канады как ассоциированного члена ЕС официально не определены.
Напомним
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится сблизить страну с ЕС на фоне торговой войны с США.