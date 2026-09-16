Канада може стати першим асоційованим членом ЄС - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала надати Канаді статус першого асоційованого члена Європейського Союзу. Про це вона заявила під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає УНН.

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Ми хочемо перейти від CETA до альянсу заради майбутнього, щоб створити спільний простір процвітання та економічної безпеки - заявила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що сторони планують розвивати співпрацю у сфері інтелектуального виробництва, створити технологічний альянс та інтегрувати оборонно-промислові бази. Також серед напрямів майбутньої співпраці фон дер Ляєн назвала Арктику, енергетику, критичні мінерали, акумуляторні технології, штучний інтелект, квантові технології, кібербезпеку та економічну безпеку.

За її словами, це партнерство не спрямоване проти третіх країн, а має посилити спільні можливості ЄС і Канади.

Ми хочемо вивести відносини з Канадою на максимально можливий рівень - наголосила фон дер Ляєн.

Після цього вона заявила, що хотіла б разом із прем’єр-міністром Канади працювати над відкриттям для країни можливості отримати особливий статус у відносинах з Євросоюзом.

Я хотіла б працювати з вами над тим, щоб відкрити для Канади двері до статусу першого асоційованого члена Європейського Союзу - сказала фон дер Ляєн.

При цьому прем’єр-міністр Канади Марк Карні раніше заявляв, що Канада не прагне стати повноправним членом Європейського Союзу. Він наголошував на зацікавленості Оттави у поглибленні економічної та безпекової співпраці з ЄС.

Контекст

Канада та Євросоюз уже мають розвинені механізми партнерства. Зокрема, між сторонами діє Всеосяжна економічна і торговельна угода CETA.

У 2025 році ЄС і Канада також підписали партнерство у сфері безпеки та оборони, яке передбачає співпрацю, зокрема, у підтримці України, кібербезпеці, військовій мобільності, протидії гібридним загрозам та розвитку оборонних технологій. Крім того, у 2026 році Канада стала першою неєвропейською країною, яка уклала з ЄС угоду щодо участі в оборонному інструменті SAFE.

Наразі конкретні права, обов’язки та юридичний механізм можливого статусу Канади як асоційованого члена ЄС офіційно не визначені.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що прем’єр Канади Марк Карні прагне зблизити країну з ЄС на тлі торгової війни зі США.