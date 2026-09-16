Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня

Німеччина готує систему охорони здоров'я до можливого воєнного сценарію, який передбачає атаки дронів, масове надходження поранених та удари по критичній інфраструктурі. За розрахунками Бундесверу, у разі війни на території НАТО до німецьких лікарень можуть щодня доставляти до 1000 поранених військових, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Підготовка активізувалася на тлі російського вторгнення в Україну та гібридних атак у Німеччині. Серед останніх випадків Bloomberg називає спробу атаки безпілотника з вибухівкою на аеропорт Лейпцига та кібератаки проти медичних установ.

У Бундесвері вважають, що 5 військових шпиталів країни в такому сценарії швидко вичерпають свої можливості. Тому значна частина поранених потраплятиме до цивільних лікарень, яким, імовірно, доведеться одночасно лікувати військових і цивільних та проводити медичне сортування.

Бункери, захист від дронів і навчання хірургів

У військовому шпиталі Ульма розглядають можливість відновити підземний медичний бункер часів Холодної війни, розрахований на перебування до 2000 людей протягом 90 днів. Для його повернення до експлуатації необхідно модернізувати системи вентиляції та електропостачання.

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Німецькі лікарні також оцінюють можливість встановлення захисних бар'єрів від дронів і куленепробивного скла, створення додаткових запасів медикаментів та переобладнання підземних приміщень на укриття. Окремо цивільних хірургів навчають працювати з масовими втратами та травмами воєнного часу.

Чи готова наша система охорони здоров'я до цього? Єдина відповідь: ні – заявив головний медичний директор військового шпиталю в Ульмі Бенедикт Фрімерт.

Однією з проблем залишається нестача підготовлених фахівців: за оцінками, лише кілька сотень лікарів у Німеччині мають досвід лікування травм, характерних для війни.

У березні Бундесвер уже провів найбільші медичні навчання за останні десятиліття, під час яких моделював напад на Литву та евакуацію поранених до німецьких лікарень.

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