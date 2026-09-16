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Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно

Киев • УНН

 • 15461 просмотра

Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно в случае войны в НАТО. Больницы готовят укрытия, запасы и защиту от дронов.

Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно

Германия готовит систему здравоохранения к возможному военному сценарию, предусматривающему атаки дронов, массовое поступление раненых и удары по критической инфраструктуре. Согласно расчетам Бундесвера, в случае войны на территории НАТО в немецкие больницы могут ежедневно доставлять до 1000 раненых военнослужащих, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Подготовка активизировалась на фоне российского вторжения в Украину и гибридных атак в Германии. Среди последних случаев Bloomberg называет попытку атаки беспилотника со взрывчаткой на аэропорт Лейпцига и кибератаки против медицинских учреждений.

В Бундесвере считают, что 5 военных госпиталей страны при таком сценарии быстро исчерпают свои возможности. Поэтому значительная часть раненых будет поступать в гражданские больницы, которым, вероятно, придется одновременно лечить военных и гражданских, а также проводить медицинскую сортировку.

Бункеры, защита от дронов и обучение хирургов

В военном госпитале Ульма рассматривают возможность восстановить подземный медицинский бункер времен холодной войны, рассчитанный на пребывание до 2000 человек в течение 90 дней. Для его возвращения в эксплуатацию необходимо модернизировать системы вентиляции и электроснабжения.

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Немецкие больницы также оценивают возможность установки защитных барьеров от дронов и пуленепробиваемого стекла, создания дополнительных запасов медикаментов и переоборудования подземных помещений в укрытия. Отдельно гражданских хирургов обучают работе с массовыми потерями и травмами военного времени.

Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет

— заявил главный медицинский директор военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт.

Одной из проблем остается нехватка подготовленных специалистов: по оценкам, лишь несколько сотен врачей в Германии имеют опыт лечения травм, характерных для войны.

В марте Бундесвер уже провел крупнейшие медицинские учения за последние десятилетия, в ходе которых моделировались нападение на Литву и эвакуация раненых в немецкие больницы.

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Степан Гафтко

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