Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
Киев • УНН
Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно в случае войны в НАТО. Больницы готовят укрытия, запасы и защиту от дронов.
Германия готовит систему здравоохранения к возможному военному сценарию, предусматривающему атаки дронов, массовое поступление раненых и удары по критической инфраструктуре. Согласно расчетам Бундесвера, в случае войны на территории НАТО в немецкие больницы могут ежедневно доставлять до 1000 раненых военнослужащих, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Подготовка активизировалась на фоне российского вторжения в Украину и гибридных атак в Германии. Среди последних случаев Bloomberg называет попытку атаки беспилотника со взрывчаткой на аэропорт Лейпцига и кибератаки против медицинских учреждений.
В Бундесвере считают, что 5 военных госпиталей страны при таком сценарии быстро исчерпают свои возможности. Поэтому значительная часть раненых будет поступать в гражданские больницы, которым, вероятно, придется одновременно лечить военных и гражданских, а также проводить медицинскую сортировку.
Бункеры, защита от дронов и обучение хирургов
В военном госпитале Ульма рассматривают возможность восстановить подземный медицинский бункер времен холодной войны, рассчитанный на пребывание до 2000 человек в течение 90 дней. Для его возвращения в эксплуатацию необходимо модернизировать системы вентиляции и электроснабжения.
АдН обещает прекратить помощь Украине и потребовать от Киева вернуть средства14.09.26, 00:31 • 7336 просмотров
Немецкие больницы также оценивают возможность установки защитных барьеров от дронов и пуленепробиваемого стекла, создания дополнительных запасов медикаментов и переоборудования подземных помещений в укрытия. Отдельно гражданских хирургов обучают работе с массовыми потерями и травмами военного времени.
Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет
Одной из проблем остается нехватка подготовленных специалистов: по оценкам, лишь несколько сотен врачей в Германии имеют опыт лечения травм, характерных для войны.
В марте Бундесвер уже провел крупнейшие медицинские учения за последние десятилетия, в ходе которых моделировались нападение на Литву и эвакуация раненых в немецкие больницы.
Германия выделит дополнительный 1 миллион евро на безопасность украинских АЭС15.09.26, 18:18 • 8764 просмотра