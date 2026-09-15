Германия выделит дополнительный 1 миллион евро на безопасность украинских АЭС

Германия дополнительно предоставит 1 миллион евро (1,2 миллиона долларов) для повышения уровня безопасности на украинских атомных электростанциях. Об этом сообщает dpa со ссылкой на Министерство окружающей среды в Берлине, пишет УНН.

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Как сообщили агентству dpa в ведомстве, ожидается, что парламентский государственный секретарь Рита Шварцелюр-Зуттер объявит об этом финансировании во вторник на конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

На сегодняшний день Германия уже выделила 7,3 миллиона евро на поддержку присутствия МАГАТЭ в Украине.

Оккупированная россией Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остается в центре внимания в вопросах ядерной безопасности с начала войны.

Объект неоднократно подвергался ударам дронов и терял внешнее электроснабжение, из-за чего приходилось задействовать аварийные генераторы.

Ожидается, что Шварцелюр-Зуттер также призовет к большей международной поддержке усилий по ремонту защитного сооружения на Чернобыльской АЭС, которое было повреждено в начале 2025 года.

Германия планирует выделить 50 миллионов евро на эти работы, о чем в прошлом месяце объявил министр окружающей среды Карстен Шнайдер.

Запорожская АЭС вновь подключена к внешнему электроснабжению — "Энергоатом"