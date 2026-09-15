Германия выделит дополнительный 1 миллион евро на безопасность украинских АЭС
Киев • УНН
Германия выделит еще €1 млн на безопасность украинских АЭС. Также страна планирует направить €50 млн на ремонт сооружения ЧАЭС.
Германия дополнительно предоставит 1 миллион евро (1,2 миллиона долларов) для повышения уровня безопасности на украинских атомных электростанциях. Об этом сообщает dpa со ссылкой на Министерство окружающей среды в Берлине, пишет УНН.
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Как сообщили агентству dpa в ведомстве, ожидается, что парламентский государственный секретарь Рита Шварцелюр-Зуттер объявит об этом финансировании во вторник на конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
На сегодняшний день Германия уже выделила 7,3 миллиона евро на поддержку присутствия МАГАТЭ в Украине.
Оккупированная россией Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остается в центре внимания в вопросах ядерной безопасности с начала войны.
Объект неоднократно подвергался ударам дронов и терял внешнее электроснабжение, из-за чего приходилось задействовать аварийные генераторы.
Ожидается, что Шварцелюр-Зуттер также призовет к большей международной поддержке усилий по ремонту защитного сооружения на Чернобыльской АЭС, которое было повреждено в начале 2025 года.
Германия планирует выделить 50 миллионов евро на эти работы, о чем в прошлом месяце объявил министр окружающей среды Карстен Шнайдер.
Запорожская АЭС вновь подключена к внешнему электроснабжению — "Энергоатом"07.09.26, 21:51 • 4301 просмотр