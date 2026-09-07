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Запорожская АЭС вновь подключена к внешнему электроснабжению — "Энергоатом"

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Украинские энергетики восстановили линию "Ферросплавная-1" и запитали ЗАЭС мощностью 11 МВт. Станция оставалась без внешнего электроснабжения с 20 августа.

Запорожская АЭС вновь подключена к внешнему электроснабжению — "Энергоатом"

Запорожская АЭС вновь получает внешнее электроснабжение — украинские энергетики восстановили работу линии «Феросплавная-1», передает УНН со ссылкой на «Энергоатом».

7 сентября в 19:02 собственные нужды временно оккупированной Запорожской АЭС были запитаны от воздушной линии 330 кВ «Феросплавная-1». В настоящее время потребление станции составляет 11 МВт 

— говорится в сообщении.

Как отметили в «Энергоатоме», восстановить внешнее электроснабжение удалось благодаря профессиональной работе украинских энергетиков и согласованному локальному прекращению огня, которое создало необходимые условия для проведения ремонтных работ на поврежденной линии.

Именно украинские специалисты, несмотря на серьезную угрозу из-за непредсказуемых действий оккупантов и постоянные риски безопасности, выполнили необходимые работы для подключения станции к Объединенной энергосистеме Украины.

С 20 августа ЗАЭС оставалась без внешнего электроснабжения. Все это время критически важные системы станции обеспечивались дизель-генераторами. Такой режим работы создавал дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы. В то же время полноценная гарантия ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС возможна только после ее деоккупации и возвращения под контроль Украины и единого легитимного оператора — «Энергоатома» — отмечается в сообщении.

"Энергоатом" заявил о систематическом разрушении ядерной безопасности на ЗАЭС05.09.26, 20:44 • 9746 просмотров

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 5 сентября сообщило о вступлении в силу локального прекращения огня для ремонта линий электропередачи, необходимых для работы Запорожской АЭС. Это произошло после очередного продолжительного отключения.

Антонина Туманова

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