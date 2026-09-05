"Энергоатом" заявил о систематическом разрушении ядерной безопасности на ЗАЭС

Фактическое состояние временно оккупированной Запорожской АЭС свидетельствует о систематическом разрушении фундаментальных принципов ядерной безопасности, передает УНН со ссылкой на "Энергоатом".

Детали

5 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в сети X сообщил о локальном прекращении огня для восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС, отсутствующего с 20 августа. Тогда станция в 27-й раз с начала полномасштабного вторжения потеряла связь с украинской энергосистемой и перешла на работу от дизель-генераторов.

"Энергоатом" подчеркивает, что фактическое состояние временно оккупированной Запорожской АЭС свидетельствует о систематическом разрушении фундаментальных принципов ядерной безопасности.

Аварийные дизельные генераторы используются оккупантами как базовые источники энергии в непроектных режимах. Из-за длительной и постоянной работы генераторов возрастает риск отказа оборудования по общей причине (Common Cause Failure) — одной из наиболее критических угроз для безопасности АЭС.

Постоянные циклические пуски и переключения под нагрузкой существенно повышают вероятность отказа пусковой автоматики.

Даже несмотря на то, что все блоки находятся в режиме "холодного останова", обесточивание угрожает потерей контроля над основными системами безопасности, бассейнами выдержки отработавшего ядерного топлива и технологическими параметрами.

Таким образом, эксплуатация крупнейшей АЭС Европы продолжается в непроектных режимах и с грубым нарушением установленных пределов и условий безопасной эксплуатации реакторной установки.

Общество подчеркивает: только полный вывод российского военного и гражданского контингентов, возвращение ЗАЭС под контроль лицензированного оператора — "Энергоатома" — являются гарантией безопасной эксплуатации Запорожской АЭС. Восстановление основной и резервной линий электроснабжения Запорожской АЭС от украинской энергосистемы является ключевым для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС.

На Запорожской АЭС произошёл 12-й блэкаут с начала года