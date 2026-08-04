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На Запорожской АЭС произошёл 12-й блэкаут с начала года

Киев • УНН

 • 2665 просмотра

4 августа Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и работала на дизель-генераторах. Питание восстановлено в 14:20, это уже 12-й блэкаут в 2026 году.

На Запорожской АЭС произошёл 12-й блэкаут с начала года

Сегодня Запорожская АЭС снова потеряла внешнее электроснабжение. Станция около часа работала на дизель-генераторах, в настоящее время питание восстановлено, передает УНН со ссылкой на "Энергоатом".

4 августа Запорожская АЭС снова потеряла внешнее электроснабжение. В результате станция около часа работала на дизель-генераторах, которые являются резервным источником питания для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. В 14:20 энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено  

- говорится в сообщении.

По данным Энергоатома, аналогичная ситуация произошла всего несколько дней назад – 1 августа. Это уже 12-й блэкаут Запорожской АЭС с начала 2026 года и 24-й – с начала российской оккупации станции. То есть половина всех блэкаутов ЗАЭС за время оккупации пришлась именно на 2026 год.

Каждая потеря внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности. Зависимость крупнейшей атомной электростанции Европы от дизель-генераторов – недопустима и является очередным свидетельством критических рисков, вызванных незаконной оккупацией Запорожской АЭС. Только возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора – АО "НАЭК "Энергоатом" – может гарантировать безопасную эксплуатацию станции 

- резюмировали в компании.

россия превратила Запорожскую АЭС в военную базу - ГУР13.07.26, 16:57 • 3767 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Энергоатом
Блэкаут
Электроэнергия
Украина