Запорізька АЕС знову підключена до зовнішнього електроживлення - Енергоатом

Запорізька АЕС знову отримує зовнішнє живлення – українські енергетики відновили роботу лінії "Феросплавна-1", передає УНН із посиланням на Енергоатом.

7 вересня о 19:02 власні потреби тимчасово окупованої Запорізької АЕС заживлено від повітряної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". Наразі споживання станції становить 11 МВт - йдеться у повідомленні.

Як відзначили в Енергоатомі, відновити зовнішнє живлення вдалося завдяки професійній роботі українських енергетиків та погодженому локальному припиненню вогню, яке створило необхідні умови для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії.

Саме українські фахівці, попри серйозну загрозу через непередбачувані дії окупантів та постійні безпекові ризики, виконали необхідні роботи для підключення станції до Обʼєднаної енергосистеми України.

З 20 серпня ЗАЕС залишалася без зовнішнього електропостачання. Увесь цей час критично важливі системи станції забезпечувалися дизель-генераторами. Такий режим роботи створював додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи. Водночас повноцінна гарантія ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України і єдиного легітимного оператора – Енергоатома - зазначено у повідомленні.

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Нагадаємо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 5 вересня повідомило про набуття чинності локального припинення вогню для ремонту ліній електропередачі для роботи Запорізької АЕС. Це сталося після чергового тривалого відключення.