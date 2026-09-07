Запорізька АЕС знову підключена до зовнішнього електроживлення - Енергоатом

$44.560.1751.790.15
ukenru
20:14 • 188 перегляди
Генпрокурор Кравченко подав у відставку
18:43 • 10620 перегляди
Україна хоче використати вересень-жовтень для перезапуску дипломатичного процесу - Зеленський
17:44 • 13309 перегляди
Кабмін знову подав до ВР пакет законопроєктів про скасування пільг на посилки до 150 євро
15:49 • 19506 перегляди
Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд
Ексклюзив
14:51 • 21471 перегляди
Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає - політолог
7 вересня, 13:47 • 20267 перегляди
Я не тримаюся за крісло - Кравченко прокоментував, чи готовий піти з посади Генпрокурора після обшуків в ОГП
7 вересня, 13:02 • 32045 перегляди
Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня
7 вересня, 08:53 • 24910 перегляди
Київ готує резерви води та продуктів на випадок надзвичайних ситуацій
7 вересня, 06:56 • 26677 перегляди
Українці можуть отримати майже 20 тисяч грн на опалення - хто має право на допомогу та куди звертатися
7 вересня, 01:21 • 37939 перегляди
"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
66%
752мм
Популярнi новини
Від аналітичної довідки до кримінальної справи: юрист пояснив, як БЕБ відкриває провадження проти бізнесу7 вересня, 11:15 • 34616 перегляди
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-97 вересня, 12:38 • 32486 перегляди
Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру7 вересня, 13:32 • 26825 перегляди
США готують новий раунд переговорів України та рф: що відомо про строки16:05 • 12752 перегляди
До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС18:16 • 8720 перегляди
Публікації
До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС18:16 • 8918 перегляди
Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру7 вересня, 13:32 • 26928 перегляди
Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня7 вересня, 13:02 • 32047 перегляди
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-97 вересня, 12:38 • 32591 перегляди
Від аналітичної довідки до кримінальної справи: юрист пояснив, як БЕБ відкриває провадження проти бізнесу7 вересня, 11:15 • 34707 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олексій Гончаренко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 55287 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 52798 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 61785 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 79337 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 74388 перегляди
Актуальне
Опалення
The New York Times
Залізний купол
DJI Mavic
Золото

Запорізька АЕС знову підключена до зовнішнього електроживлення - Енергоатом

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

Українські енергетики відновили лінію "Феросплавна-1" і заживили ЗАЕС потужністю 11 МВт. Станція була без зовнішнього живлення з 20 серпня.

Запорізька АЕС знову підключена до зовнішнього електроживлення - Енергоатом

Запорізька АЕС знову отримує зовнішнє живлення – українські енергетики відновили роботу лінії "Феросплавна-1", передає УНН із посиланням на Енергоатом.

7 вересня о 19:02 власні потреби тимчасово окупованої Запорізької АЕС заживлено від повітряної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". Наразі споживання станції становить 11 МВт 

- йдеться у повідомленні.

Як відзначили в Енергоатомі, відновити зовнішнє живлення вдалося завдяки професійній роботі українських енергетиків та погодженому локальному припиненню вогню, яке створило необхідні умови для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії.

Саме українські фахівці, попри серйозну загрозу через непередбачувані дії окупантів та постійні безпекові ризики, виконали необхідні роботи для підключення станції до Обʼєднаної енергосистеми України.

З 20 серпня ЗАЕС залишалася без зовнішнього електропостачання. Увесь цей час критично важливі системи станції забезпечувалися дизель-генераторами. Такий режим роботи створював додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи. Водночас повноцінна гарантія ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України і єдиного легітимного оператора – Енергоатома - зазначено у повідомленні.

Енергоатом заявив про системну руйнацію ядерної безпеки на ЗАЕС05.09.26, 20:44 • 9778 переглядiв

Нагадаємо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 5 вересня повідомило про набуття чинності локального припинення вогню для ремонту ліній електропередачі для роботи Запорізької АЕС. Це сталося після чергового тривалого відключення.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна