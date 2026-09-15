Німеччина виділить додатковий 1 мільйон євро на безпеку українських АЕС

Німеччина надасть додатково 1 мільйон євро (1,2 мільйона доларів) для підвищення рівня безпеки на українських атомних електростанціях. Про це повідомляє dpa з посиланням на Міністерство навколишнього середовища в Берліні, пише УНН.

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Як повідомили агентству dpa у відомстві, очікується, що парламентська державна секретарка Ріта Шварцелюр-Зуттер оголосить про це фінансування у вівторок на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні.

На сьогодні Німеччина вже виділила 7,3 мільйона євро на підтримку присутності МАГАТЕ в Україні.

Окупована росією Запорізька АЕС, найбільша в Європі, залишається в центрі уваги щодо ядерної безпеки від початку війни.

Об'єкт неодноразово зазнавав ударів дронів та втрачав зовнішнє електропостачання, через що доводилося задіювати аварійні генератори.

Очікується, що Шварцелюр-Зуттер також закличе до більшої міжнародної підтримки зусиль із ремонту захисної споруди на Чорнобильській АЕС, яку було пошкоджено на початку 2025 року.

Німеччина планує виділити 50 мільйонів євро на ці роботи, про що минулого місяця оголосив міністр навколишнього середовища Карстен Шнайдер.

Запорізька АЕС знову підключена до зовнішнього електроживлення - Енергоатом