Німеччина виділить додатковий 1 мільйон євро на безпеку українських АЕС

$44.620.0751.520.12
ukenru
21:38 • 32 перегляди
Україна просить Австрію допомогти з локомотивами та використанням заморожених активів рф - МЗС
20:58 • 2378 перегляди
У москві заявили, що не гарантують безпеку іноземним політикам і дипломатам під час поїздок в Україну
20:19 • 4826 перегляди
Держбюджет-2027: що відомо про проєкт, поданий до Верховної Ради
18:43 • 10707 перегляди
"Дефіцит треба закрити" - Зеленський закликав депутатів до "позитивних голосувань" заради мільярдів для України
16:27 • 17143 перегляди
На Сумщині продовжили комендантську годину - скільки триватиме
15 вересня, 14:32 • 28508 перегляди
Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?
15 вересня, 14:18 • 18103 перегляди
Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень
15 вересня, 12:55 • 22252 перегляди
В Україні зросте вартість проїзду в електричках - стали відомі тарифи та коли їх буде запроваджено
15 вересня, 12:10 • 24599 перегляди
Єрмаку не продовжили обов’язок носити електронний браслет
15 вересня, 09:36 • 35838 перегляди
Рада погодила звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
79%
750мм
Популярнi новини
Польща посилює кордон з Україною та будує нові фортифікації через російську загрозу15 вересня, 13:24 • 10636 перегляди
Зеленський анонсував переформатування роботи мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту15 вересня, 13:28 • 4238 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 15992 перегляди
Біля військового аеродрому Німеччини розбився безпілотник, поліція почала масштабну операцію16:52 • 8450 перегляди
Канцлер Німеччини скасовує поїздку до Нью-Йорка через політичний тиск - ЗМІ17:22 • 3732 перегляди
Публікації
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 16064 перегляди
Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?15 вересня, 14:32 • 28507 перегляди
БПЛА "Орлан": характеристики, види та небезпекиPhoto15 вересня, 04:00 • 93832 перегляди
Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог14 вересня, 16:13 • 83376 перегляди
Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування
Ексклюзив
14 вересня, 13:55 • 85519 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Борис Джонсон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Київська область
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому21:06 • 544 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 32035 перегляди
Джин Смарт встановила історичний рекорд "Еммі", вигравши нагороду за кожен сезон "Хаків"15 вересня, 01:08 • 67668 перегляди
6-річна донька Блума обрала татуювання з "Піратів Карибського моря", навіть не знаючи про роль батькаPhoto15 вересня, 00:05 • 74314 перегляди
Дітей Меган Маркл і принца Гаррі терміново перевели до іншої школи через загрозу їхній безпеці14 вересня, 23:05 • 64947 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Шахед-136

Німеччина виділить додатковий 1 мільйон євро на безпеку українських АЕС

Київ • УНН

 • 3148 перегляди

Німеччина виділить ще €1 млн на безпеку українських АЕС. Також країна планує спрямувати €50 млн на ремонт споруди ЧАЕС.

Німеччина виділить додатковий 1 мільйон євро на безпеку українських АЕС

Німеччина надасть додатково 1 мільйон євро (1,2 мільйона доларів) для підвищення рівня безпеки на українських атомних електростанціях. Про це повідомляє dpa з посиланням на Міністерство навколишнього середовища в Берліні, пише УНН.

Деталі

Як повідомили агентству dpa у відомстві, очікується, що парламентська державна секретарка Ріта Шварцелюр-Зуттер оголосить про це фінансування у вівторок на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні.

На сьогодні Німеччина вже виділила 7,3 мільйона євро на підтримку присутності МАГАТЕ в Україні.

Окупована росією Запорізька АЕС, найбільша в Європі, залишається в центрі уваги щодо ядерної безпеки від початку війни.

Об'єкт неодноразово зазнавав ударів дронів та втрачав зовнішнє електропостачання, через що доводилося задіювати аварійні генератори.

Очікується, що Шварцелюр-Зуттер також закличе до більшої міжнародної підтримки зусиль із ремонту захисної споруди на Чорнобильській АЕС, яку було пошкоджено на початку 2025 року.

Німеччина планує виділити 50 мільйонів євро на ці роботи, про що минулого місяця оголосив міністр навколишнього середовища Карстен Шнайдер.

Запорізька АЕС знову підключена до зовнішнього електроживлення - Енергоатом07.09.26, 21:51 • 4299 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Енергетика
Війна в Україні
Міжнародне агентство з атомної енергії
Відень
Німеччина
Україна
Берлін