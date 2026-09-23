Пристрасті за Палестиною - іспанський актор Бардем вимагає "відставки" співачки P!nk з посади посла ЮНІСЕФ

$44.790.0851.330.03
ukenru
18:09 • 750 перегляди
"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи
16:51 • 10797 перегляди
"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
Ексклюзив
16:32 • 14811 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
16:02 • 16131 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей
14:26 • 28053 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
13:23 • 30973 перегляди
Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок
23 вересня, 09:55 • 34914 перегляди
ЄС має подолати "втому" від санкцій і посилити тиск на росію - єврокомісар
23 вересня, 09:25 • 32913 перегляди
"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова
Ексклюзив
23 вересня, 09:00 • 26705 перегляди
Не завжди 50/50: коли після розлучення один із подружжя може отримати більше майна
23 вересня, 07:46 • 31408 перегляди
Ранкова атака рф на Київ забрала життя людини, кількість постраждалих зростаєPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.5м/с
84%
746мм
Популярнi новини
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 25396 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto12:38 • 21706 перегляди
Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересняPhotoVideo13:56 • 18425 перегляди
Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептівPhoto13:57 • 18892 перегляди
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto14:01 • 13288 перегляди
Публікації
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
Ексклюзив
16:32 • 14825 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей16:02 • 16146 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку14:26 • 28067 перегляди
Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептівPhoto13:57 • 18950 перегляди
Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересняPhotoVideo13:56 • 18488 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto14:01 • 13331 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto12:38 • 21746 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 25440 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 39339 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 39475 перегляди
Актуальне
Опалення
The Guardian
Мі-8
Фільм
MIM-104 Patriot

Пристрасті за Палестиною - іспанський актор Бардем вимагає "відставки" співачки P!nk з посади посла ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Понад 150 тисяч людей вимагають усунути P!nk з послів ЮНІСЕФ після її реакції на слова Macklemore про Палестину. Кампанію підтримав Хав'єр Бардем.

Пристрасті за Палестиною - іспанський актор Бардем вимагає "відставки" співачки P!nk з посади посла ЮНІСЕФ

Іспанський актор Хав'єр Бардем у Instagram закликав підписати петицію на Change.org за усунення американської співачки P!nk від посади посла ЮНІСЕФ. Ініціативу вже підтримали понад 150 тис. осіб, передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Хав'єр Бардем мобілізував своїх підписників у соцмережах, підтримавши кампанію зі збору підписів, яка вимагає усунути американську співачку P!nk від її офіційної ролі посла доброї волі ЮНІСЕФ. Цим кроком іспанський актор демонструє свою однозначну підтримку ініціативи, яка вже зібрала близько 150 тисяч підписів за усунення артистки від роботи у міжнародній організації.

Ініціатива з'явилася після реакції співачки на гасло "Вільна Палестина", яке виголосив репер Macklemore під час туру Еда Ширана. Перед багатотисячною аудиторією музикант застав глядачів зненацька, виступивши з емоційним захистом палестинського народу та засудивши найважчу гуманітарну кризу в секторі Газа.

У відповідь на виступ репера артистка P!nk назвала цей жест проявом опортунізму та поширила повідомлення платформи StopAntisemitism, в якому музиканта звинувачували у поширенні пропаганди та натякали, що Ед Ширан, з яким вона ділила сцену, має повернути глядачам гроші за квитки.

Додамо

Реакція співачки викликала різке неприйняття у тисяч користувачів, невдоволення швидко поширилося у соцмережах і тепер отримує новий імпульс завдяки публічній позиції Хав'єра Бардема.

На думку ініціаторів кампанії, висловлювання співачки порушують зобов'язання зберігати неупередженість, сприяти згоді та захищати дітей, яке передбачається для міжнародної структури масштабу ЮНІСЕФ.

Підтримка, яку Хав'єр Бардем надав цій ініціативі, ставить ЮНІСЕФ у складне інституційне становище та розпалює серйозну дискусію про моральні кордони та соціальну відповідальність зірок, які виступають у ролі послів. Хоча гуманітарна організація поки що не висловилася однозначно про майбутнє статусу американської співачки, потужний медійний тиск загрожує стати переломним моментом у підходах до представництва всередині структури.

Антоніна Туманова

КультураСвіт
ЮНІСЕФ
Сектор Газа