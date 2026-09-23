Пристрасті за Палестиною - іспанський актор Бардем вимагає "відставки" співачки P!nk з посади посла ЮНІСЕФ

Іспанський актор Хав'єр Бардем у Instagram закликав підписати петицію на Change.org за усунення американської співачки P!nk від посади посла ЮНІСЕФ. Ініціативу вже підтримали понад 150 тис. осіб, передає УНН із посиланням на Euronews.

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Хав'єр Бардем мобілізував своїх підписників у соцмережах, підтримавши кампанію зі збору підписів, яка вимагає усунути американську співачку P!nk від її офіційної ролі посла доброї волі ЮНІСЕФ. Цим кроком іспанський актор демонструє свою однозначну підтримку ініціативи, яка вже зібрала близько 150 тисяч підписів за усунення артистки від роботи у міжнародній організації.

Ініціатива з'явилася після реакції співачки на гасло "Вільна Палестина", яке виголосив репер Macklemore під час туру Еда Ширана. Перед багатотисячною аудиторією музикант застав глядачів зненацька, виступивши з емоційним захистом палестинського народу та засудивши найважчу гуманітарну кризу в секторі Газа.

У відповідь на виступ репера артистка P!nk назвала цей жест проявом опортунізму та поширила повідомлення платформи StopAntisemitism, в якому музиканта звинувачували у поширенні пропаганди та натякали, що Ед Ширан, з яким вона ділила сцену, має повернути глядачам гроші за квитки.

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Реакція співачки викликала різке неприйняття у тисяч користувачів, невдоволення швидко поширилося у соцмережах і тепер отримує новий імпульс завдяки публічній позиції Хав'єра Бардема.

На думку ініціаторів кампанії, висловлювання співачки порушують зобов'язання зберігати неупередженість, сприяти згоді та захищати дітей, яке передбачається для міжнародної структури масштабу ЮНІСЕФ.

Підтримка, яку Хав'єр Бардем надав цій ініціативі, ставить ЮНІСЕФ у складне інституційне становище та розпалює серйозну дискусію про моральні кордони та соціальну відповідальність зірок, які виступають у ролі послів. Хоча гуманітарна організація поки що не висловилася однозначно про майбутнє статусу американської співачки, потужний медійний тиск загрожує стати переломним моментом у підходах до представництва всередині структури.