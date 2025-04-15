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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19673 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134944 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125575 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127031 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125480 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127948 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192590 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76771 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164021 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115369 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Україна отримала 170 тисяч доз вакцини БЦЖ для захисту немовлят від туберкульозу

В Україну надійшла партія вакцини БЦЖ для новонароджених у кількості 170 тисяч доз, що є частиною міжнародної підтримки програми імунізації. Вакцинація БЦЖ захищає дітей від тяжких форм туберкульозу.

Суспільство • 14 квітня, 02:00 • 3704 перегляди

Кір в Європі: ВООЗ звітує про подвоєння випадків на тлі падіння вакцинації після COVID

У 2024 році в Європі кількість випадків кору подвоїлась, сягнувши найвищого рівня з 1997 року. ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відновити вакцинацію, рівень якої впав після пандемії.

Здоров'я • 13 березня, 15:00 • 15837 перегляди

У регіонах з'явилася нова 5-в-1 вакцина для немовлят: що варто знати

МОЗ отримало 100 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib для захисту дітей від п'яти захворювань. Вакцина безкоштовна та вже розподілена між регіонами для проведення планових щеплень.

Суспільство • 10 березня, 09:53 • 15234 перегляди

США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили

Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.

Здоров'я • 28 лютого, 08:00 • 30042 перегляди

Blue Origin готує історичний політ: хто увійде до першого жіночого екіпажу за 62 роки

Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. Це буде перший такий політ після Валентини Терешкової у 1963 році.

Новини Світу • 27 лютого, 20:03 • 26116 перегляди

"Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні: що всередині?

27 лютого стартує перший міжнародний дитячий вагон "Укрзалізниці" за маршрутом Київ-Кишинів. Вагон оснащений 13 спеціальними зручностями для дітей від 0 до 8 років, включаючи манежі, бізіборди та аудіоказки.

Суспільство • 21 лютого, 16:35 • 28468 перегляди

Кожна п'ята дитина в Україні втратила близького родича чи друга через війну - дослідження ЮНІСЕФ

21% українських дітей втратили близького родича або друга з початку повномасштабного вторгнення. Дослідження ЮНІСЕФ показало значне погіршення психологічного стану підлітків через війну.

Суспільство • 21 лютого, 15:01 • 25762 перегляди

В Україні створюють нову систему допомоги жертвам сексуального насильства під час війни

Міністерство соціальної політики розробляє комплексну систему допомоги постраждалим від сексуального насильства під час збройного конфлікту. У 2024 році 365 осіб звернулися по допомогу, з яких 60% - жінки.

Суспільство • 7 лютого, 08:56 • 28193 перегляди

До 2028 року майже 100% дітей-сиріт в Україні зростатимуть у сімейних формах виховання - Мінсоц

Уряд працює над втіленням Стратегії забезпечення прав дітей до 2028 року. План передбачає збільшення сімейних форм виховання та покращення послуг для дітей з інвалідністю.

Суспільство • 30 січня, 09:37 • 23732 перегляди

Джо Байден вручив 19 лауреатам Президентську медаль Свободи

Президент США Джо Байден вручив найвищу цивільну відзнаку країни 19 видатним особам. Серед нагороджених - футболіст Мессі, політикиня Гілларі Клінтон, редакторка Vogue Анна Вінтур та інші визначні діячі.

Новини Світу • 4 січня, 23:31 • 25216 перегляди

Основні напрямки кризових виплат 2024 року: куди пішли найбільші суми

Загалом було реалізовано п'ять основних програм підтримки на суму понад 10 мільярдів гривень.

Суспільство • 2 січня, 10:27 • 29195 перегляди

Німеччина виділить 60 млн євро на відновлення Сирії

Федеральний уряд Німеччини надасть 60 млн євро на відновлення Сирії через неурядові та міжнародні організації. Кошти спрямують на освіту, допомогу дітям та підтримку вимушених переселенців.

Новини Світу • 30 грудня, 04:48 • 21133 перегляди

Троє палестинських немовлят замерзли в Газі

У наметовому містечку Аль-Мавасі на півдні Гази від холоду померли троє палестинських немовлят. Діти загинули через відсутність теплого притулку та необхідних умов для життя в зоні конфлікту.

Новини Світу • 26 грудня, 12:11 • 15888 перегляди

Британія виділяє понад 44 мільйони доларів для допомоги Україні та запроваджує нові санкції проти рф

Велика Британія надає 35 млн фунтів на відновлення енергосистеми та гуманітарну допомогу Україні. Також введено санкції проти 20 суден і двох компаній рф, які беруть участь у тіньових перевезеннях нафти.

Економіка • 17 грудня, 13:30 • 15746 перегляди
Ексклюзив

Спосіб перепису населення через НБУ не можна реалізувати - Мінсоц

Мінсоц повідомляє про неможливість реалізації електронного перепису населення через НБУ та телефонні номери. Наразі використовується альтернативний інструмент статистичних спостережень, розроблений спільно з ЮНІСЕФ.

Суспільство • 16 грудня, 13:29 • 168996 перегляди

Третина батьків визнає, що їх діти не використовують світловідбивачі на одязі взимку

За даними опитування МВС, 31% батьків визнають, що їхні діти не носять світловідбивні елементи. Минулої зими сталося понад 4500 ДТП, з яких 486 - за участі дітей.

Суспільство • 7 грудня, 13:07 • 22526 перегляди

Київщина підписала меморандум з ЮНІСЕФ: що зміниться для дітей-сиріт

У Київській області підписано меморандум про розвиток сімейних форм виховання дітей з ЮНІСЕФ. П'ять громад області стануть пілотними для впровадження нових послуг з підтримки дітей-сиріт та патронатних сімей.

Суспільство • 27 листопада, 14:40 • 15723 перегляди

Опікуни отримають одноразову 1 тис. грн на кожну дитину-сироту

Уряд виділить по 1000 грн додаткової допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування до Дня святого Миколая. Кабмін також ухвалив Стратегію забезпечення права дітей на сімейне виховання до 2028 року.

Суспільство • 26 листопада, 13:02 • 18225 перегляди

Обережно, фейк: UNICEF попередив про неіснуючу благодійну акцію "подарунки до Дня святого Миколая"

У TikTok поширюють фейкове відео про благодійну акцію від UNICEF для українських дітей. Фонд спростовує інформацію та застерігає не вводити особисті дані на сторонніх ресурсах.

Суспільство • 25 листопада, 21:47 • 15342 перегляди

Київщина працюватиме над розширенням співпраці з ЮНІСЕФ для підтримки дітей та сімей - Кравченко

Київська ОВА та ЮНІСЕФ обговорили подальшу співпрацю щодо відновлення освітніх закладів та медичної інфраструктури. З 247 пошкоджених освітніх закладів вже відновлено 209, також планується розширення центру ментального здоров'я.

Суспільство • 25 листопада, 18:17 • 20745 перегляди

ЮНІСЕФ розширює допомогу українцям: хто може розраховувати на виплати

ЮНІСЕФ розширює програми фінансової підтримки для українських сімей з дітьми у прифронтових зонах. Виплати складуть до 21800 грн, а кількість шкіл-отримувачів грантів зросте з 350 до 800.

Суспільство • 25 листопада, 15:26 • 33854 перегляди

Які бувають світловідбивачі та як їх правильно носити, щоб бути помітним на дорозі

Лише 10% українців використовують світловідбивачі на одязі в темний час доби. Але навіть маленький та недорогий аксесуар може врятувати життя.

Суспільство • 22 листопада, 19:40 • 48412 перегляди

Понад 100 тисяч українців отримали допомогу від ЮНІСЕФ на зиму: хто і скільки

ЮНІСЕФ та Мінреінтеграції виплатили по 21 800 гривень більш ніж 103 тисячам українців у прифронтових областях. Допомогу отримали сім'ї з дітьми, які проживають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення.

Суспільство • 21 листопада, 13:34 • 22650 перегляди

Австрія виділяє 10 млн євро на підтримку України: куди підуть гроші

Австрія надасть Україні 2 млн євро на програму "Зерно з України", 5 млн на відновлення енергетичної інфраструктури та 3 млн на гуманітарну допомогу. Рішення було оголошено за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ двох країн.

Війна • 20 листопада, 14:18 • 20505 перегляди
Ексклюзив

ЮНІСЕФ та SaveTheChildren підтримують інклюзію в Броварах: нові можливості для дітей з ООП

Броварська громада отримала значну фінансову підтримку від міжнародних організацій для розвитку інклюзивної освіти. Завдяки грантам модернізовано класи, встановлено спеціальне обладнання та впроваджено асистивні технології для дітей з ООП.

Суспільство • 14 листопада, 13:19 • 115376 перегляди

В Іраці хочуть дозволити дорослим чоловікам одружуватися з 9-річними дівчатками

Влада Іраку може ухвалити поправку, що знижує вік згоди на шлюб з 18 до 9 років для дівчаток і до 15 років для хлопчиків. Законопроєкт також позбавить жінок права на розлучення, спадкування та опіку над дітьми.

Новини Світу • 11 листопада, 16:24 • 21767 перегляди

Україна отримала 270 тисяч доз вакцини від правця та дифтерії: що варто знати

ЮНІСЕФ доставив в Україну 270 тисяч доз вакцини проти правця та дифтерії, закуплених урядом Франції. Розподіл вакцини між регіонами розпочався та завершиться у листопаді.

Суспільство • 5 листопада, 12:55 • 16529 перегляди

Сотні тисяч людей на півночі Гази опинилися під загрозою смерті - ООН

UNICEF описує ситуацію на півночі Гази як "апокаліптичну". Близько 100 тисяч людей залишилися без доступу до їжі та медикаментів через ізраїльську блокаду.

Війна • 1 листопада, 23:15 • 28322 перегляди

Київщина одна із перших почала реформу шкільного харчування: Кравченко розповів про результати

Київська область одна з перших розпочала реформу харчування у школах. Голова ОВА Руслан Кравченко розповів про основні досягнення, включаючи збільшення кількості учнів, які отримують безкоштовне гаряче харчування.

Суспільство • 22 жовтня, 11:14 • 16070 перегляди

Кіпер розповів про підготовку Одещини до опалювального сезону

Одеська область на 100% підготувала котельні до опалювального сезону. Триває процес переведення котелень на альтернативні види палива за підтримки міжнародних партнерів.

Суспільство • 15 жовтня, 16:28 • 16316 перегляди