В Україну надійшла партія вакцини БЦЖ для новонароджених у кількості 170 тисяч доз, що є частиною міжнародної підтримки програми імунізації. Вакцинація БЦЖ захищає дітей від тяжких форм туберкульозу.
У 2024 році в Європі кількість випадків кору подвоїлась, сягнувши найвищого рівня з 1997 року. ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відновити вакцинацію, рівень якої впав після пандемії.
МОЗ отримало 100 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib для захисту дітей від п'яти захворювань. Вакцина безкоштовна та вже розподілена між регіонами для проведення планових щеплень.
Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.
Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. Це буде перший такий політ після Валентини Терешкової у 1963 році.
27 лютого стартує перший міжнародний дитячий вагон "Укрзалізниці" за маршрутом Київ-Кишинів. Вагон оснащений 13 спеціальними зручностями для дітей від 0 до 8 років, включаючи манежі, бізіборди та аудіоказки.
21% українських дітей втратили близького родича або друга з початку повномасштабного вторгнення. Дослідження ЮНІСЕФ показало значне погіршення психологічного стану підлітків через війну.
Міністерство соціальної політики розробляє комплексну систему допомоги постраждалим від сексуального насильства під час збройного конфлікту. У 2024 році 365 осіб звернулися по допомогу, з яких 60% - жінки.
Уряд працює над втіленням Стратегії забезпечення прав дітей до 2028 року. План передбачає збільшення сімейних форм виховання та покращення послуг для дітей з інвалідністю.
Президент США Джо Байден вручив найвищу цивільну відзнаку країни 19 видатним особам. Серед нагороджених - футболіст Мессі, політикиня Гілларі Клінтон, редакторка Vogue Анна Вінтур та інші визначні діячі.
Загалом було реалізовано п'ять основних програм підтримки на суму понад 10 мільярдів гривень.
Федеральний уряд Німеччини надасть 60 млн євро на відновлення Сирії через неурядові та міжнародні організації. Кошти спрямують на освіту, допомогу дітям та підтримку вимушених переселенців.
У наметовому містечку Аль-Мавасі на півдні Гази від холоду померли троє палестинських немовлят. Діти загинули через відсутність теплого притулку та необхідних умов для життя в зоні конфлікту.
Велика Британія надає 35 млн фунтів на відновлення енергосистеми та гуманітарну допомогу Україні. Також введено санкції проти 20 суден і двох компаній рф, які беруть участь у тіньових перевезеннях нафти.
Мінсоц повідомляє про неможливість реалізації електронного перепису населення через НБУ та телефонні номери. Наразі використовується альтернативний інструмент статистичних спостережень, розроблений спільно з ЮНІСЕФ.
За даними опитування МВС, 31% батьків визнають, що їхні діти не носять світловідбивні елементи. Минулої зими сталося понад 4500 ДТП, з яких 486 - за участі дітей.
У Київській області підписано меморандум про розвиток сімейних форм виховання дітей з ЮНІСЕФ. П'ять громад області стануть пілотними для впровадження нових послуг з підтримки дітей-сиріт та патронатних сімей.
Уряд виділить по 1000 грн додаткової допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування до Дня святого Миколая. Кабмін також ухвалив Стратегію забезпечення права дітей на сімейне виховання до 2028 року.
У TikTok поширюють фейкове відео про благодійну акцію від UNICEF для українських дітей. Фонд спростовує інформацію та застерігає не вводити особисті дані на сторонніх ресурсах.
Київська ОВА та ЮНІСЕФ обговорили подальшу співпрацю щодо відновлення освітніх закладів та медичної інфраструктури. З 247 пошкоджених освітніх закладів вже відновлено 209, також планується розширення центру ментального здоров'я.
ЮНІСЕФ розширює програми фінансової підтримки для українських сімей з дітьми у прифронтових зонах. Виплати складуть до 21800 грн, а кількість шкіл-отримувачів грантів зросте з 350 до 800.
Лише 10% українців використовують світловідбивачі на одязі в темний час доби. Але навіть маленький та недорогий аксесуар може врятувати життя.
ЮНІСЕФ та Мінреінтеграції виплатили по 21 800 гривень більш ніж 103 тисячам українців у прифронтових областях. Допомогу отримали сім'ї з дітьми, які проживають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення.
Австрія надасть Україні 2 млн євро на програму "Зерно з України", 5 млн на відновлення енергетичної інфраструктури та 3 млн на гуманітарну допомогу. Рішення було оголошено за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ двох країн.
Броварська громада отримала значну фінансову підтримку від міжнародних організацій для розвитку інклюзивної освіти. Завдяки грантам модернізовано класи, встановлено спеціальне обладнання та впроваджено асистивні технології для дітей з ООП.
Влада Іраку може ухвалити поправку, що знижує вік згоди на шлюб з 18 до 9 років для дівчаток і до 15 років для хлопчиків. Законопроєкт також позбавить жінок права на розлучення, спадкування та опіку над дітьми.
ЮНІСЕФ доставив в Україну 270 тисяч доз вакцини проти правця та дифтерії, закуплених урядом Франції. Розподіл вакцини між регіонами розпочався та завершиться у листопаді.
UNICEF описує ситуацію на півночі Гази як "апокаліптичну". Близько 100 тисяч людей залишилися без доступу до їжі та медикаментів через ізраїльську блокаду.
Київська область одна з перших розпочала реформу харчування у школах. Голова ОВА Руслан Кравченко розповів про основні досягнення, включаючи збільшення кількості учнів, які отримують безкоштовне гаряче харчування.
Одеська область на 100% підготувала котельні до опалювального сезону. Триває процес переведення котелень на альтернативні види палива за підтримки міжнародних партнерів.