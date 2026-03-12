Удар БПЛА по конголезькому місту Гома призвів до загибелі французького гуманітарного працівника та персоналу ООН

Фото: Reuters

У середу найбільше місто на сході Демократичної Республіки Конго стало об’єктом атаки безпілотників, унаслідок якої загинули щонайменше троє людей. Серед жертв інциденту – громадянин Франції, який працював у дитячому агентстві ООН ЮНІСЕФ, а також інші цивільні особи та персонал миротворчої місії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Миротворча місія ООН у Конго підтвердила факт загибелі своїх співробітників та наголосила, що цілеспрямовані удари по міжнародному персоналу можуть бути кваліфіковані як порушення міжнародного гуманітарного права.

Повстанці АФК/М23 поклали відповідальність за обстріл житлових кварталів на березі озера на регулярну армію Конго, заявивши про використання ударних дронів Кіншасою. Офіційне представництво ЮНІСЕФ підтвердило втрату свого іноземного спеціаліста, проте речник конголезької армії наразі відмовляється коментувати причетність урядових сил до інциденту.

Міжнародний резонанс та заклики до правосуддя

Президент Франції Еммануель Макрон та європейський комісар з кризового менеджменту Хаджа Лахбіб виступили з різкими заявами, засудивши напад на цивільну інфраструктуру та гуманітарні місії.

Лідери наголосили, що представники міжнародних організацій ніколи не повинні ставати цілями у збройних конфліктах, і закликали сторони дотримуватися принципів захисту мирного населення. Ситуація в Гомі залишається напруженою, оскільки використання безпілотників у міській забудові створює нові загрози для сотень тисяч мешканців та переселенців у регіоні.

