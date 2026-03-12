$43.860.0351.040.33
Удар БПЛА по конголезскому городу Гома привел к гибели французского гуманитарного работника и персонала ООН

Киев • УНН

 • 2058 просмотра

В результате удара беспилотников в ДР Конго погибли три человека, среди которых гражданин Франции. ООН и Эммануэль Макрон осудили нападение на гуманитарную миссию.

Удар БПЛА по конголезскому городу Гома привел к гибели французского гуманитарного работника и персонала ООН
Фото: Reuters

В среду крупнейший город на востоке Демократической Республики Конго стал объектом атаки беспилотников, в результате которой погибли по меньшей мере три человека. Среди жертв инцидента – гражданин Франции, работавший в детском агентстве ООН ЮНИСЕФ, а также другие гражданские лица и персонал миротворческой миссии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Миротворческая миссия ООН в Конго подтвердила факт гибели своих сотрудников и подчеркнула, что целенаправленные удары по международному персоналу могут быть квалифицированы как нарушение международного гуманитарного права.

Более 200 человек погибли в результате масштабного оползня на руднике в Конго05.03.26, 05:01 • 7124 просмотра

Повстанцы АФК/М23 возложили ответственность за обстрел жилых кварталов на берегу озера на регулярную армию Конго, заявив об использовании ударных дронов Киншасой. Официальное представительство ЮНИСЕФ подтвердило потерю своего иностранного специалиста, однако представитель конголезской армии пока отказывается комментировать причастность правительственных сил к инциденту.

Международный резонанс и призывы к правосудию

Президент Франции Эммануэль Макрон и европейский комиссар по кризисному менеджменту Хаджа Лахбиб выступили с резкими заявлениями, осудив нападение на гражданскую инфраструктуру и гуманитарные миссии.

Лидеры подчеркнули, что представители международных организаций никогда не должны становиться целями в вооруженных конфликтах, и призвали стороны соблюдать принципы защиты мирного населения. Ситуация в Гоме остается напряженной, поскольку использование беспилотников в городской застройке создает новые угрозы для сотен тысяч жителей и переселенцев в регионе.

В ДР Конго обнаружены массовые захоронения с телами 171 погибшего после отступления повстанцев27.02.26, 03:40 • 5335 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций
Эмманюэль Макрон
Франция
Демократическая Республика Конго