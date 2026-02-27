В ДР Конго обнаружены массовые захоронения с телами 171 погибшего после отступления повстанцев

$43.240.02
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 11072 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 16143 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 18435 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 18509 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 30609 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 18500 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 85515 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44510 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51878 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина не нуждается в наставлениях ретрансляторов "русского мира" - Стефанчук ответил на упреки главы парламента Грузии
Посланник путина прибыл в отель в Женеве, где проходят переговоры США и Украины - росСМИ
Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп
В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 13:53 • 30611 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 11:34 • 85516 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 17:40 • 71789 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 13:55 • 76312 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Швейцария
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto
В ДР Конго обнаружены массовые захоронения с телами 171 погибшего после отступления повстанцев

Киев • УНН

 • 4 просмотра

На востоке ДР Конго обнаружили массовые захоронения со 171 телом после отступления повстанцев M23. Большинство жертв, вероятно, были убиты по подозрению в сотрудничестве с армией.

В ДР Конго обнаружены массовые захоронения с телами 171 погибшего после отступления повстанцев
Фото: AP

Власти Конго и правозащитные организации заявили об обнаружении массовых захоронений на востоке страны в районах, которые недавно покинули боевики группировки M23. Страшную находку обнаружили на окраинах города Увира. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Губернатор провинции Жан-Жак Пуруси подтвердил наличие двух основных мест захоронений: в районе Киромони вблизи границы с Бурунди найдено около 30 тел, а в секторе Кавимвира – еще 141 погибший. По предварительным данным, большинство жертв были убиты по подозрению в сотрудничестве с регулярной конголезской армией или проправительственными формированиями. Официальные лица отмечают, что идентификация погибших продолжается, однако доступ к местам трагедии для независимых наблюдателей пока ограничен военными из соображений безопасности.

В Конго новые столкновения между М23 и ополчением в одном из городов после обещания вывода войск22.12.25, 15:50 • 3068 просмотров

Представители местных общественных групп утверждают, что убийства имеют признаки внесудебных казней, совершенных повстанцами во время их контроля над этой территорией.

Хотя правозащитники неоднократно обвиняли обе стороны конфликта в жестоком обращении с гражданскими, нынешние находки в Увире могут стать весомым доказательством для международных расследований.

Представитель группировки M23 пока не предоставил официальных комментариев, однако ситуация на востоке Конго остается критической, поскольку боевые действия не прекращаются, ставя под угрозу жизни тысяч мирных жителей.

Лидер повстанцев Конго взял на себя ответственность за атаку стратегического аэропорта Кисангани с помощью дронов04.02.26, 06:46 • 4666 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Демократическая Республика Конго