В ДР Конго обнаружены массовые захоронения с телами 171 погибшего после отступления повстанцев

Фото: AP

Власти Конго и правозащитные организации заявили об обнаружении массовых захоронений на востоке страны в районах, которые недавно покинули боевики группировки M23. Страшную находку обнаружили на окраинах города Увира. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Губернатор провинции Жан-Жак Пуруси подтвердил наличие двух основных мест захоронений: в районе Киромони вблизи границы с Бурунди найдено около 30 тел, а в секторе Кавимвира – еще 141 погибший. По предварительным данным, большинство жертв были убиты по подозрению в сотрудничестве с регулярной конголезской армией или проправительственными формированиями. Официальные лица отмечают, что идентификация погибших продолжается, однако доступ к местам трагедии для независимых наблюдателей пока ограничен военными из соображений безопасности.

В Конго новые столкновения между М23 и ополчением в одном из городов после обещания вывода войск

Представители местных общественных групп утверждают, что убийства имеют признаки внесудебных казней, совершенных повстанцами во время их контроля над этой территорией.

Хотя правозащитники неоднократно обвиняли обе стороны конфликта в жестоком обращении с гражданскими, нынешние находки в Увире могут стать весомым доказательством для международных расследований.

Представитель группировки M23 пока не предоставил официальных комментариев, однако ситуация на востоке Конго остается критической, поскольку боевые действия не прекращаются, ставя под угрозу жизни тысяч мирных жителей.

Лидер повстанцев Конго взял на себя ответственность за атаку стратегического аэропорта Кисангани с помощью дронов