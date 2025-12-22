$42.250.09
В Конго новые столкновения между М23 и ополчением в одном из городов после обещания вывода войск

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В Демократической Республике Конго вспыхнули столкновения между группировкой М23 и проправительственным ополчением вблизи Увиры. Это произошло через несколько дней после того, как М23 обещала вывести войска из города, однако, по сообщениям, ее члены в гражданском остались.

В Конго новые столкновения между М23 и ополчением в одном из городов после обещания вывода войск
скриншот / youtube.com/@aljazeeraenglish

В Демократической Республике Конго в понедельник вблизи Увиры вспыхнули столкновения между группировкой М23 и проправительственным ополчением через несколько дней после того, как М23 пообещала вывести войска из города, со ссылкой на местные источники сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Ополчение М23, поддерживаемое Руандой, захватило стратегически важный город недалеко от границы с Бурунди в начале этого месяца, вскоре после того, как правительства Конго и Руанды подписали в Вашингтоне мирное соглашение, которое президент США Дональд Трамп назвал "великим чудом".

Бои в Конго вспыхнули через несколько часов после «мирного соглашения» при посредничестве Трампа05.12.25, 18:59 • 4171 просмотр

Однако госсекретарь США Марко Рубио с тех пор обвинил Руанду в нарушении мирного соглашения, подписанного с соседом 4 декабря, и пообещал принять неопределенные "действия" в ответ.

Лидер политического отделения M23 Корнейль Нангаа объявил, что группировка "в одностороннем порядке выведет свои силы из города Увира по просьбе американских посредников".

Однако, по данным местных источников и служб безопасности, члены M23 в гражданском остались в городе, пишет издание.

В понедельник между M23 и прокиншасским ополчением под названием "Вазалендо" произошла перестрелка, "звуки которой были слышны по всей Увире", сообщил агентству AFP местный лидер гражданского общества Мафикири Машиманго.

По словам жителя, с которым связались по телефону, люди оставались дома в целях безопасности, а активность в городе была "парализована".

По сообщениям жителей, столкновения, по-видимому, были сосредоточены на окружающих холмах и районах к югу и юго-западу от города, в том числе недалеко от порта Калунду на озере Танганьика.

В Мулонви, к юго-востоку от Увиры, упала бомба, "и над нашими домами свистят пули", сказал местный житель.

Вооруженные силы ДР Конго назвали обещание о выводе войск группировки М23 "медийным переворотом, призванным обмануть общественное мнение" и обвинили группировку в передислокации на склоны холмов над Увирой.

Трамп подписал мир между Конго и Руандой для доступа к минеральным ресурсам в африканском регионе – СМИ04.12.25, 21:23 • 4944 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Столкновения
Марко Рубио
Вашингтон
Дональд Трамп
Руанда
Демократическая Республика Конго