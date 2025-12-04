Трамп подписал мир между Конго и Руандой для доступа к минеральным ресурсам в африканском регионе – СМИ

Президент США Дональд Трамп собрал лидеров Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) для подписания мирного соглашения и экономических пактов, хотя последствия этого шага для 30-летнего конфликта, продолжающегося на востоке ДРК, остаются неясными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Они потратили много времени, убивая друг друга, а теперь они проведут много времени, обнимаясь, держась за руки и используя экономические преимущества Соединенных Штатов Америки – заявил Трамп на церемонии подписания.

Соглашение, известное как "Вашингтонские соглашения", было подписано в четверг и сопровождалось отдельными экономическими пактами, которые, по словам Трампа, предоставят США доступ к ценным минералам региона.

Противоречивые детали

Несмотря на соглашение, на местах ситуация почти не изменилась. Поддерживаемые Руандой повстанцы М23 продолжают оккупировать и захватывать новые города на богатой полезными ископаемыми территории Восточного Конго.

Восточное Конго является источником золота, олова, кобальта (крупнейший в мире производитель) и меди. США, ЕС и ООН ранее обвиняли как M23, так и Руанду в получении прибыли от их незаконной торговли.

Президент ДРК Феликс Чисекеди заявил, что надеется на полное соблюдение духа соглашения Руандой, тогда как его представитель ранее обвинил Руанду в том, что она "не хочет мира", а лишь доступа к ресурсам. Президент Руанды Поль Кагаме в ответ опроверг обвинения, подчеркнув: "Если это соглашение сорвется... ответственность будет лежать не на президенте Трампе, а на нас самих".

Трамп, который неоднократно заявлял, что прекращение этого конфликта должно принести ему Нобелевскую премию мира, спрогнозировал "очень немедленные результаты". Однако эксперты отмечают, что соглашение успешно собрало стороны за столом переговоров, но не смогло решить глубинные причины конфликта.

