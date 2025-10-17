Трамп заявил, что любит разрешать войны, и его волнует спасение жизней, а не Нобелевская премия

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами и во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что видит себя посредником в мирных процессах и стремится урегулировать военные конфликты в мире. Об этом пишет УНН.

"Я президент-посредник", – сказал Трамп, добавив: "Я люблю решать войны".

Он подчеркнул, что достигать мира легче, когда стороны готовы слышать друг друга.

Я занимаюсь посредничеством в непростой ситуации... Гораздо легче, когда люди понимают друг друга, когда они собираются вместе, когда они нравятся друг другу. У нас не обязательно бывает такая ситуация

Политик также напомнил о своих попытках влиять на урегулирование международных конфликтов и о том, что он не получил Нобелевскую премию мира.

Это номер девять (военный конфликт, который планирует завершить Трамп – ред.). Хорошо, это будет номер девять для меня. Я разгадал восемь, включая Ближний Восток… Я не получил Нобелевской премии… поэтому меня не волнует все это. Меня просто волнует спасение жизней. Но это будет номер девять