Трамп заявив, що любить вирішувати війни, і його хвилює порятунок життів, а не Нобелівська премія

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами та під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що бачить себе посередником у мирних процесах і прагне врегулювати військові конфлікти у світі. Про це пише УНН.

"Я президент-посередник", – сказав Трамп, додавши: "Я люблю вирішувати війни".

Він наголосив, що досягати миру легше, коли сторони готові чути одна одну.

Я займаюся посередництвом у непростій ситуації... Набагато легше, коли люди розуміють одне одного, коли вони збираються разом, коли вони подобаються одне одному. У нас не обов’язково буває така ситуація

Політик також нагадав про свої спроби впливати на врегулювання міжнародних конфліктів та про те, що він не отримав Нобелівську премію миру.

Це номер дев’ять (військовий конфлікт, який планує завершити Трамп – ред.). Добре, це буде номер дев’ять для мене. Я розгадав вісім, включаючи Близький Схід… Я не отримав Нобелівської премії… тому мене не хвилює все це. Мене просто хвилює порятунок життів. Але це буде номер дев’ять