Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Награда для Трампа? FIFA объявила о создании Премии мира

FIFA объявила о создании премии «Премия мира FIFA – Футбол объединяет мир», которая будет вручаться за исключительные шаги на пути к миру. Издание POLITICO предполагает, что первым лауреатом может стать Дональд Трамп, который ранее лоббировал Нобелевскую премию мира.

Международная федерация футбола (FIFA) объявила о создании премии "Премия мира FIFA – Футбол объединяет мир", которая будет вручаться уже в декабре этого года за исключительные и чрезвычайные шаги на пути к миру. Об этом говорится на сайте FIFA, передает УНН.

Детали

FIFA объявила об учреждении премии "Премия мира FIFA – Футбол объединяет мир", чтобы наградить лиц, которые сделали исключительные и чрезвычайные шаги на пути к миру и тем самым объединили людей во всем мире

- говорится в сообщении.

Отмечается, что премия будет вручаться от имени всех любителей футбола со всего мира. Награда будет вручена лицам, которые благодаря своей непоколебимой преданности и особым действиям помогли объединить людей во всем мире во имя мира и, следовательно, заслуживают особого и уникального признания. Эта награда будет вручаться ежегодно, а первую награду вручит президент ФИФА Джанни Инфантино в пятницу, 5 декабря 2025 года, во время финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу 26 в Вашингтоне.

В мире, который становится все более нестабильным и разделенным, чрезвычайно важно признать выдающийся вклад тех, кто упорно работает над прекращением конфликтов и объединением людей в духе мира. Футбол символизирует мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества "Премия мира FIFA – Футбол объединяет мир" будет признанием огромных усилий тех людей, которые объединяют людей, даря надежду будущим поколениям

- сказал президент FIFA Джанни Инфантино

Издание POLITICO предполагает, что таким образом FIFA может отметить президента США Дональда Трампа.

Инфантино установил тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом, который большую часть своего второго срока на посту пытался достичь мира в различных конфликтах по всему миру, а также обеспечить себе признание, которое, по его мнению, уместно для его роли миротворца. Несмотря на все его усилия, Трамп не получил Нобелевскую премию мира, которую он открыто лоббировал. Белый дом раскритиковал Нобелевский комитет за то, что он не присудил премию Трампу в прошлом месяце, заявив, что он "поставил политику выше мира

- пишет издание.

Напомним

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп начал беспрецедентную кампанию, чтобы получить Нобелевскую премию мира, оказывая давление как на правительство Норвегии, так и на сам Нобелевский комитет. Президент США настаивает, что заслуживает самой престижной в мире награды за попытки завершить войну в Газе, но эксперты в Осло предупреждают: такой "агрессивный лоббизм" может иметь обратный эффект.

Президент Владимир Зеленский заверил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня. Он добавил, что если американскому лидеру это удастся, Украина номинирует его на Нобелевскую премию мира.

Президент США Дональд Трамп выразил желание забрать кубок Чемпионата мира по футболу, который глава ФИФА Джанни Инфантино привез в Белый дом. Инфантино также вручил Трампу первый билет на Чемпионат мира-2026.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оригинальный трофей Клубного чемпионата мира по футболу, который завоевал "Челси", хранится в Овальном кабинете Белого дома. Взамен лондонцы получат новый трофей для своего клубного музея.

Павел Башинский

Война в Украине
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Норвегия
Владимир Зеленский
Сектор Газа
Украина