Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню. Зеленський вважає, що Трамп прагне припинити війну, тоді як путін боїться припинення вогню.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення вогню. Він додав, що якщо американському лідеру це вдасться, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає УНН.
Я думаю, що Президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин, і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Вважаю, що це була його мета з самого початку
Президент зазначив, що сьогодні російський очільник володимир путін особисто боїться припинення вогню.
Він додав, що сам факт досягнення припинення вогню спонукатиме до мирних переговорів, що стане великим здобутком.
Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України
