09:40 • 810 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 5998 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7268 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 9964 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16921 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13121 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14072 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16240 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26209 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48336 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Трамп розуміє, що путін бреше йому про військові здобутки рф, а у нас із президентом США "теплі відносини" – Зеленський

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Володимир Зеленський заявив про діалог із Трампом та його командою та про те, що американський президент розуміє, що путін бреше йому.

Трамп розуміє, що путін бреше йому про військові здобутки рф, а у нас із президентом США "теплі відносини" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює реальні провали Росії на фронті та зацікавлений у мирних перемовинах. Американський президент розуміє, що путін бреше про свої здобутки на фронті в Україні. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі 

Я думаю, що він (Трамп – ред.) хоче, щоб ми були за столом перемовин і підтримували цей трек 

- сказав Зеленський.

За його словами, зустріч із Трампом допомогла американському лідеру побачити, що російська "літньо-осіння наступальна операція" була повним провалом, а всі заявлені позиції ворога не були захоплені. 

Реальність свідчить, що руські неспроможні захопити схід України, а їх удари – лише ультиматум, який не проходить

– додав Зеленський.

Президент також підкреслив важливість діалогу на різних рівнях: спецслужби, військові та дипломати обговорюють ситуацію, зокрема безпеку Запорізької АЕС. 

Тому з Президентом Трампом на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог. На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв'язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог. Я думаю, що це важливо. І всі, до речі, говорять, що незважаючи на температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях

– підсумував український президент.

Степан Гафтко

