Трамп розуміє, що путін бреше йому про військові здобутки рф, а у нас із президентом США "теплі відносини" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює реальні провали Росії на фронті та зацікавлений у мирних перемовинах. Американський президент розуміє, що путін бреше про свої здобутки на фронті в Україні. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Я думаю, що він (Трамп – ред.) хоче, щоб ми були за столом перемовин і підтримували цей трек

За його словами, зустріч із Трампом допомогла американському лідеру побачити, що російська "літньо-осіння наступальна операція" була повним провалом, а всі заявлені позиції ворога не були захоплені.

Президент також підкреслив важливість діалогу на різних рівнях: спецслужби, військові та дипломати обговорюють ситуацію, зокрема безпеку Запорізької АЕС.

Тому з Президентом Трампом на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог. На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв'язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог. Я думаю, що це важливо. І всі, до речі, говорять, що незважаючи на температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях