Трамп розуміє, що путін бреше йому про військові здобутки рф, а у нас із президентом США "теплі відносини" – Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив про діалог із Трампом та його командою та про те, що американський президент розуміє, що путін бреше йому.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює реальні провали Росії на фронті та зацікавлений у мирних перемовинах. Американський президент розуміє, що путін бреше про свої здобутки на фронті в Україні. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Деталі
Я думаю, що він (Трамп – ред.) хоче, щоб ми були за столом перемовин і підтримували цей трек
За його словами, зустріч із Трампом допомогла американському лідеру побачити, що російська "літньо-осіння наступальна операція" була повним провалом, а всі заявлені позиції ворога не були захоплені.
Реальність свідчить, що руські неспроможні захопити схід України, а їх удари – лише ультиматум, який не проходить
Президент також підкреслив важливість діалогу на різних рівнях: спецслужби, військові та дипломати обговорюють ситуацію, зокрема безпеку Запорізької АЕС.
Тому з Президентом Трампом на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог. На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв'язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог. Я думаю, що це важливо. І всі, до речі, говорять, що незважаючи на температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях
