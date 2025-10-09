Трамп понимает, что путин лжет ему о военных достижениях рф, а у нас с президентом США "теплые отношения" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознает реальные провалы России на фронте и заинтересован в мирных переговорах. Американский президент понимает, что Путин лжет о своих достижениях на фронте в Украине. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Я думаю, что он (Трамп – ред.) хочет, чтобы мы были за столом переговоров и поддерживали этот трек

По его словам, встреча с Трампом помогла американскому лидеру увидеть, что российская "летне-осенняя наступательная операция" была полным провалом, а все заявленные позиции врага не были захвачены.

Президент также подчеркнул важность диалога на разных уровнях: спецслужбы, военные и дипломаты обсуждают ситуацию, в частности безопасность Запорожской АЭС.

Поэтому с Президентом Трампом на сегодняшний день на разных уровнях после нашей встречи происходит диалог. На уровне Виткоффа, Келлога, Бессента, Министерства обороны есть разные связи. И что очень важно – спецслужбы и военные. И не просто общаются спецслужбы и военные, а они приезжают, общаются, имеют диалог. Я думаю, что это важно. И все, кстати, говорят, что несмотря на температуру на улице, у нас теплые отношения на разных уровнях