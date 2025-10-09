Зеленский: почти абсолютное большинство в ЕС за вступление Украины, проблема только в Венгрии

Президент Владимир Зеленский заявил, что подавляющее большинство государств Европейского Союза поддерживают вступление Украины в ЕС, однако Венгрия пока остается единственной страной, которая может создать препятствия из-за внутренних политических мотивов. Глава государства также рассказал о возможных путях выхода из ситуации. Об этом Зеленский сообщил в общении с журналистами, пишет УНН.

Президент подчеркнул, что атмосфера в Европейском Союзе в целом благоприятна для Украины, а единство партнеров в этом вопросе – почти беспрецедентно.

Партнеры хотят видеть Украину в Европейском Союзе. Нет колебаний – абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некоторые моменты, но я понимаю общую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне

Впрочем, проблемным остается лишь один игрок – Венгрия, которая, по словам президента, использует тему расширения ЕС и Украины во внутренней политической борьбе.

Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна – предстоящие выборы. Премьер-министр Венгрии строит свою кампанию на критике всего, что предлагает Евросоюз. И Украина – это один из главных, а может, главный стимул для роста рейтинга его партии. Поэтому он будет делать все, чтобы блокировать нас