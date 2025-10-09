$41.400.09
Эксклюзив
09:10 • 2844 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4808 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8100 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15360 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12466 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13730 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16036 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26152 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48263 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34741 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Зеленский: почти абсолютное большинство в ЕС за вступление Украины, проблема только в Венгрии

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что почти все страны ЕС поддерживают вступление Украины, но Венгрия блокирует это из-за внутренней политики. Он назвал два возможных пути решения проблемы: изменение правил голосования в ЕС или дипломатическое давление на Венгрию.

Зеленский: почти абсолютное большинство в ЕС за вступление Украины, проблема только в Венгрии

Президент Владимир Зеленский заявил, что подавляющее большинство государств Европейского Союза поддерживают вступление Украины в ЕС, однако Венгрия пока остается единственной страной, которая может создать препятствия из-за внутренних политических мотивов. Глава государства также рассказал о возможных путях выхода из ситуации. Об этом Зеленский сообщил в общении с журналистами, пишет УНН.

Детали

Президент подчеркнул, что атмосфера в Европейском Союзе в целом благоприятна для Украины, а единство партнеров в этом вопросе – почти беспрецедентно.

Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров09.10.25, 11:06 • 8116 просмотров

Партнеры хотят видеть Украину в Европейском Союзе. Нет колебаний – абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некоторые моменты, но я понимаю общую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне 

– заявил Зеленский.

Впрочем, проблемным остается лишь один игрок – Венгрия, которая, по словам президента, использует тему расширения ЕС и Украины во внутренней политической борьбе.

Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна – предстоящие выборы. Премьер-министр Венгрии строит свою кампанию на критике всего, что предлагает Евросоюз. И Украина – это один из главных, а может, главный стимул для роста рейтинга его партии. Поэтому он будет делать все, чтобы блокировать нас 

– пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что ситуация имеет два возможных решения: либо изменение правил голосования в ЕС, когда решения принимаются большинством, либо дипломатическое давление партнеров на правительство Виктора Орбана.

Есть несколько выходов из этой ситуации. Это изменение правил, когда большинство принимает решения. Европейцы консервативны в отношении таких изменений, но на будущее это правильный шаг. Второй вариант – чтобы партнеры другими рычагами влияли на позицию премьер-министра Венгрии. По-другому пока никак 

– отметил Зеленский.

Президент также добавил, что Украина планирует до конца года завершить работу над всеми шестью кластерами, необходимыми для открытия полноценных переговоров о членстве.

"Если они хотят нам делать блэкауты – мы будем делать то же самое" – Зеленский об ударах по белгородщине и курщине09.10.25, 11:16 • 1060 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан