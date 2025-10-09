"Если они хотят нам делать блэкауты – мы будем делать то же самое" – Зеленский об ударах по белгородщине и курщине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наносить ответные удары по объектам российской инфраструктуры в ответ на атаки по энергетике и другим критическим сетям Украины. По его словам, изменения позиции нет – это реакция на постоянные удары, идущие с белгородского направления. Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Украинский президент объясняет недавние удары по инфраструктуре РФ как предупредительную и ответственную реакцию на системные атаки, которые несут риск блэкаутов и значительных человеческих потерь в Украине. Президент подчеркнул, что источником многих ударов по Харьковщине и энергообъектам является именно белгородское направление, откуда летят ракеты, авиация и корректируемые авиабомбы (КАБы).

Зеленский прямо заявил: если противник создает условия для блэкаутов в Украине – ответ будет симметричным по инфраструктуре противника, но точечным и нацеленным на военно-оперативные объекты, а не на гражданских.

Мы не изменили позицию. Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине – это Белгородское направление... Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты – мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны. Но мы не убиваем гражданское население… Наши войска наносят только точечные удары именно туда, куда стоит задача – подчеркнул президент.

