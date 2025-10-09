"Якщо вони хочуть нам робити блекаути – ми будемо робити те саме" – Зеленський про удари по бєлгородщині та курщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдаватиме відповідні удари по об’єктах російської інфраструктури у відповідь на атаки по енергетиці та інших критичних мережах України. За його словами, зміни позиції немає – це реакція на постійні удари, що йдуть з бєлгородського напрямку. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Український президент пояснює недавні удари по інфраструктурі рф як попереджувальну й відповідальну реакцію на системні атаки, які несуть ризик блекаутів і значних людських втрат в Україні. Президент наголосив, що джерелом багатьох ударів по Харківщині та енергооб’єктах є саме бєлгородський напрямок, звідки летять ракети, авіація й кориговані авіабомби (КАБи).

Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів

Зеленський прямо заявив: якщо противник створює умови для блекаутів в Україні – відповідь буде симетричною по інфраструктурі супротивника, але точковою й націленою на військово-оперативні об’єкти, а не на цивільних.

Ми не змінили позицію. Один із найінтенсивніших напрямків, звідки б’ють по Україні – це Бєлгородський напрямок... Ми ж їм сказали, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть нам робити блекаути – ми будемо робити те саме. Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення… Наші війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди стоїть завдання