09:40 • 628 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 5722 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7158 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 9868 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16843 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13095 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14055 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16228 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26206 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48334 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
"Якщо вони хочуть нам робити блекаути – ми будемо робити те саме" – Зеленський про удари по бєлгородщині та курщині

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдаватиме удари по об'єктах російської інфраструктури у відповідь на атаки по енергетиці. Це реакція на постійні удари з бєлгородського напрямку, що несуть ризик блекаутів.

"Якщо вони хочуть нам робити блекаути – ми будемо робити те саме" – Зеленський про удари по бєлгородщині та курщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдаватиме відповідні удари по об’єктах російської інфраструктури у відповідь на атаки по енергетиці та інших критичних мережах України. За його словами, зміни позиції немає – це реакція на постійні удари, що йдуть з бєлгородського напрямку. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

Український президент пояснює недавні удари по інфраструктурі рф як попереджувальну й відповідальну реакцію на системні атаки, які несуть ризик блекаутів і значних людських втрат в Україні. Президент наголосив, що джерелом багатьох ударів по Харківщині та енергооб’єктах є саме бєлгородський напрямок, звідки летять ракети, авіація й кориговані авіабомби (КАБи).

Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів09.10.25, 11:06 • 9878 переглядiв

Зеленський прямо заявив: якщо противник створює умови для блекаутів в Україні – відповідь буде симетричною по інфраструктурі супротивника, але точковою й націленою на військово-оперативні об’єкти, а не на цивільних.

Ми не змінили позицію. Один із найінтенсивніших напрямків, звідки б’ють по Україні – це Бєлгородський напрямок... Ми ж їм сказали, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть нам робити блекаути – ми будемо робити те саме. Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення… Наші війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди стоїть завдання 

– підкреслив президент.

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план "А" і план "Б" 09.10.25, 10:58 • 1318 переглядiв

Степан Гафтко

