Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план "А" і план "Б" – "енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має два сценарії реагування на удари по газовій інфраструктурі та масштабні блекаути. Він підкреслив необхідність посилення ППО, нарощення кількості "перехоплювачів" і готовність одночасно захищати та відновлювати енергосистему. Про це президент проінформував під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Після чергових атак на енергетичну інфраструктуру глава держави деталізував підхід Києва до захисту електрики й газопостачання.

Президент прямо акцентував на дефіциті засобів ППО й необхідності нарощувати їхню кількість.

Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення – заявив президент.

Він наголосив, що під "перехоплювачами" мається на увазі не лише кількість одиниць, які використовуються щодня, а саме – кількість пускових систем і загальна спроможність.

Ви також повинні розуміти, що перехоплювачі – це не лише, наприклад, мати 500 або 1000 на добу. Те, що ми повинні зробити, і це буде зроблено. Їх вже немало, але питання від виробників, що стосується систем. Тобто питання в кількості систем запусків відповідних дронів. Треба їх наростити – сказав Зеленський.

Президент навів приклад ефективності перехоплення – під час аналізу одного з ударів на Чернігівщині 36 "шахедів" увійшли в зону, з яких 22 були збиті засобами ППО.

Перехоплювачі непогано збивають. Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів – 36 "шахедів" залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиттів збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим – наголосив глава держави.

Щодо проблем з електропостачанням Зеленський сказав, що держава одночасно захищатиме енергетику й відновлюватиме мережі після ударів.

"Щодо електрики – будемо захищати від ударів та будемо відновлювати. Загроза зрозуміла. Всі розуміють, що робити. Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак. У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, – ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А", коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані "Б" розуміємо, де брати гроші, які необхідні", – підсумував Зеленський.

