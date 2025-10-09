Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план "А" і план "Б" – "енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати"

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 6022 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 6988 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 10721 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 14049 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 25042 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 47546 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 34282 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 28762 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52953 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 58537 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
90%
746мм
Популярнi новини
Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану 8 жовтня, 22:51 • 5742 перегляди
Німеччина скасовує прискорене отримання громадянства для іноземців 8 жовтня, 23:38 • 9630 перегляди
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині9 жовтня, 00:06 • 12104 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 23459 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни04:10 • 4290 перегляди
Публікації
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 6034 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52957 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 58541 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 37936 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 49837 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Єрмак
Борис Кушнірук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 22258 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 39822 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 53994 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 55782 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 106838 перегляди
Актуальне
Financial Times
Fox News
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
Falcon 9
Ракета New Shepard

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план "А" і план "Б" – "енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати"

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що Україна має план "А" і план "Б" на випадок атак на газову інфраструктуру та масштабних блекаутів. Він наголосив на необхідності посилення ППО та збільшенні кількості "перехоплювачів" для захисту енергосистеми.

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план "А" і план "Б" – "енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має два сценарії реагування на удари по газовій інфраструктурі та масштабні блекаути. Він підкреслив необхідність посилення ППО, нарощення кількості "перехоплювачів" і готовність одночасно захищати та відновлювати енергосистему. Про це президент проінформував під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Після чергових атак на енергетичну інфраструктуру глава держави деталізував підхід Києва до захисту електрики й газопостачання. 

Президент прямо акцентував на дефіциті засобів ППО й необхідності нарощувати їхню кількість.

Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення

– заявив президент.

Він наголосив, що під "перехоплювачами" мається на увазі не лише кількість одиниць, які використовуються щодня, а саме – кількість пускових систем і загальна спроможність.

Ви також повинні розуміти, що перехоплювачі – це не лише, наприклад, мати 500 або 1000 на добу. Те, що ми повинні зробити, і це буде зроблено. Їх вже немало, але питання від виробників, що стосується систем. Тобто питання в кількості систем запусків відповідних дронів. Треба їх наростити 

– сказав Зеленський.

Президент навів приклад ефективності перехоплення – під час аналізу одного з ударів на Чернігівщині 36 "шахедів" увійшли в зону, з яких 22 були збиті засобами ППО.

Перехоплювачі непогано збивають. Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів – 36 "шахедів" залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиттів збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим 

– наголосив глава держави.

Щодо проблем з електропостачанням Зеленський сказав, що держава одночасно захищатиме енергетику й відновлюватиме мережі після ударів.

"Щодо електрики – будемо захищати від ударів та будемо відновлювати. Загроза зрозуміла. Всі розуміють, що робити. Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак. У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, – ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А", коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані "Б" розуміємо, де брати гроші, які необхідні", – підсумував Зеленський.

"Паляниця", "Лютий", "Фламінго" та інші - Зеленський розповів, де і як використовувались українські засоби ураження09.10.25, 10:47 • 548 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Укргазвидобування
Чернігівська область
Володимир Зеленський
Україна
Київ