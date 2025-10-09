Зеленский: на случай атак на энергетику у Украины есть план "А" и план "Б" – "энергетику нужно защищать, и мы будем ее защищать"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть два сценария реагирования на удары по газовой инфраструктуре и масштабные блэкауты. Он подчеркнул необходимость усиления ПВО, наращивания количества "перехватчиков" и готовность одновременно защищать и восстанавливать энергосистему. Об этом президент проинформировал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

После очередных атак на энергетическую инфраструктуру глава государства детализировал подход Киева к защите электричества и газоснабжения.

Президент прямо акцентировал на дефиците средств ПВО и необходимости наращивать их количество.

Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение – заявил президент.

Он подчеркнул, что под "перехватчиками" подразумевается не только количество единиц, которые используются ежедневно, а именно – количество пусковых систем и общая способность.

Вы также должны понимать, что перехватчики – это не только, например, иметь 500 или 1000 в сутки. То, что мы должны сделать, и это будет сделано. Их уже немало, но вопрос от производителей, что касается систем. То есть вопрос в количестве систем запусков соответствующих дронов. Надо их нарастить – сказал Зеленский.

Президент привел пример эффективности перехвата – во время анализа одного из ударов на Черниговщине 36 "шахедов" вошли в зону, из которых 22 были сбиты средствами ПВО.

Перехватчики неплохо сбивают. Например, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке по одному из ударов – 36 "шахедов" залетали, 22 сбивались перехватчиками. То есть в целом количество сбитий увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим – подчеркнул глава государства.

Что касается проблем с электроснабжением, Зеленский сказал, что государство будет одновременно защищать энергетику и восстанавливать сети после ударов.

"Что касается электричества – будем защищать от ударов и будем восстанавливать. Угроза понятна. Все понимают, что делать. Что касается газовой инфраструктуры, на которую сейчас сильное давление российских атак. У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если, например, будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, – мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А", когда мы больше используем свою добычу. В плане "Б" понимаем, где брать деньги, которые необходимы", – подытожил Зеленский.

