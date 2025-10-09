"Паляниця", "Лютий", "Фламінго" и другие - Зеленский рассказал, где и как использовались украинские средства поражения

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская ракетно-дронная продукция начала системно наносить удары по военным целям противника, включая тыловые склады и морские платформы. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Президент описал несколько успешных направлений применения отечественного оружия, но отказался от раскрытия полных технических и тактических деталей из-за секретности операций. По его словам, нынешние операции не ограничиваются единичными ударами – некоторые системы уже показали системный эффект на логистику и инфраструктуру врага.

Глава государства не просто констатировал успехи – он подчеркнул, что нынешние удары работают на сломе логистики и возможностей врага.

Что касается наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. "Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже не о единичных случаях

Он также обозначил стратегический эффект от новых ударов.

Второй позитив: "Рута", наша ракета-дрон, впервые поразила 250 километров плюс – морскую вышку. Самый большой успех – "Лютый", Fire Point – было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. То, что произошло, – это действительно, на мой взгляд, большой успех