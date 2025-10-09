ВСУ своей операцией сорвали захват россиянами Донбасса летом - Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска успешно сорвали летнюю наступательную кампанию россиян. Об этом глава государства сообщил после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что контрнаступательные действия украинской армии на Покровском и Добропольском направлениях уже приносят значительные результаты. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины сорвали планы российских войск по захвату Донбасса, уничтожив значительные силы противника в ходе продолжающейся контрнаступательной операции.

Был только что доклад главнокомандующего Сырского о ситуации на поле боя. Самые интенсивные направления – Покровск и Доброполье. Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, во время Добропольской операции потери российской армии превысили 12 тысяч человек, из которых более 7 тысяч – безвозвратные.

Зеленский подчеркнул, что благодаря действиям ВСУ захват Донбасса до ноября, как планировали российские войска, стал невозможным.

Самое главное – эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют большую часть Донбасса до ноября. Сначала говорили – до сентября, потом перенесли. Но наши военные остановили этот план – сказал президент.

Ситуация на фронте, по словам Зеленского, остается сложной, особенно на Покровском направлении, где российским войскам поставлена задача "взять город любой ценой". В эти дни они теряют "более 100 своих в сутки, иногда до 200". На других направлениях продолжается сдерживание врага.

Купянск – контрдиверсионные шаги предпринимают ССО, ЦСО "А" СБУ и штурмовики. Запорожье – без изменений. Очень напряженные действия есть на Новопавловском направлении – после Доброполья и Покровска это наш следующий вызов – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские силы уже освободили четыре населенных пункта на Новопавловском направлении, а еще за четыре продолжаются бои.

Отдельно Зеленский обратил внимание на дефицит дронов, который остается острой проблемой для ВСУ.

Дефицит с дронами есть. Один к одному – FPV с русскими. У них преимущество – это дроны на оптоволокне, их у них больше. Но мы наращиваем нашу способность в этом – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, украинские воины демонстрируют стойкость, инициативу и эффективность, а успехи на ключевых направлениях доказывают, что российское наступление уже теряет темп.

