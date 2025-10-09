ВСУ своей операцией сорвали захват россиянами Донбасса летом - Зеленский рассказал о ситуации на фронте

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 3514 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 4438 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 9638 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 13179 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 24307 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 47167 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 33963 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 28706 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52211 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 57838 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
91%
746мм
Популярные новости
Модель ИИ стала членом совета директоров госфонда Казахстана8 октября, 22:51 • 4076 просмотра
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 7872 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 11217 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 22487 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 2606 просмотра
публикации
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 3514 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52211 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 57838 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 37264 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 49202 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Елена Соседка
Джефф Безос
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 21851 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 39441 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 53629 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 55441 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 106505 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Grand Theft Auto
Сокол 9
Ракета New Shepard
Шахед-136

ВСУ своей операцией сорвали захват россиянами Донбасса летом - Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Президент Зеленский заявил, что ВСУ сорвали летнюю наступательную кампанию россиян, уничтожив более 12 тысяч оккупантов. Контрнаступательные действия на Покровском и Добропольском направлениях принесли значительные результаты.

ВСУ своей операцией сорвали захват россиянами Донбасса летом - Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска успешно сорвали летнюю наступательную кампанию россиян. Об этом глава государства сообщил после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что контрнаступательные действия украинской армии на Покровском и Добропольском направлениях уже приносят значительные результаты. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины сорвали планы российских войск по захвату Донбасса, уничтожив значительные силы противника в ходе продолжающейся контрнаступательной операции.

Был только что доклад главнокомандующего Сырского о ситуации на поле боя. Самые интенсивные направления – Покровск и Доброполье. Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна 

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, во время Добропольской операции потери российской армии превысили 12 тысяч человек, из которых более 7 тысяч – безвозвратные.

Зеленский подчеркнул, что благодаря действиям ВСУ захват Донбасса до ноября, как планировали российские войска, стал невозможным.

Самое главное – эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют большую часть Донбасса до ноября. Сначала говорили – до сентября, потом перенесли. Но наши военные остановили этот план 

– сказал президент.

Ситуация на фронте, по словам Зеленского, остается сложной, особенно на Покровском направлении, где российским войскам поставлена задача "взять город любой ценой". В эти дни они теряют "более 100 своих в сутки, иногда до 200". На других направлениях продолжается сдерживание врага.

Купянск – контрдиверсионные шаги предпринимают ССО, ЦСО "А" СБУ и штурмовики. Запорожье – без изменений. Очень напряженные действия есть на Новопавловском направлении – после Доброполья и Покровска это наш следующий вызов 

– сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские силы уже освободили четыре населенных пункта на Новопавловском направлении, а еще за четыре продолжаются бои.

Четверть боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий09.10.25, 08:31 • 1668 просмотров

Отдельно Зеленский обратил внимание на дефицит дронов, который остается острой проблемой для ВСУ.

Дефицит с дронами есть. Один к одному – FPV с русскими. У них преимущество – это дроны на оптоволокне, их у них больше. Но мы наращиваем нашу способность в этом 

– отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, украинские воины демонстрируют стойкость, инициативу и эффективность, а успехи на ключевых направлениях доказывают, что российское наступление уже теряет темп.

87 из 112 вражеских дронов уничтожены за ночь над Украиной09.10.25, 09:00 • 1200 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Покровск
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье
Купянск