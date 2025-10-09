87 из 112 вражеских дронов уничтожены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 112 дронов, 87 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 октября (с 19.00 8 октября) враг атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, более 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

