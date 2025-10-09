$41.320.03
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

В результате ночной атаки дронов на Одесскую область повреждена гражданская, энергетическая и портовая инфраструктура, загорелись контейнеры с маслом и деревянными пеллетами. Более 30 тысяч потребителей остались без света, известно о 5 пострадавших.

Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом

Одесская область ночью подверглась массированной атаке рф дронами, в результате чего повреждена гражданская, энергетическая и портовая инфраструктура - в порту загорелись контейнеры с маслом и деревянными пеллетами, обесточено более 30 тыс. потребителей, известно о 5 пострадавших, сообщили в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Ночью враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур

- написал Кипер.

По его словам, в результате атаки "возникли пожары в двух частных домах, административном здании АЗС и порту". Еще 4 частных дома повреждены. "В порту загорелись контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами", - указал глава ОВА.

По данным ГСЧС, которая показала последствия, произошел масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры. В ликвидации приняли участие 83 спасателя, задействовано 18 единиц пожарной техники и пожарный робот ГСЧС, а также 4 добровольца и 1 пожарный автомобиль.

По предварительной информации пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Без электроснабжения осталось более 30 тыс. абонентов

- сообщил Кипер.

Россия нанесла удар по порту Одессы ракетой "Искандер": число раненых возросло до шести03.07.25, 15:09 • 1500 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям