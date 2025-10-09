Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом

Одесская область ночью подверглась массированной атаке рф дронами, в результате чего повреждена гражданская, энергетическая и портовая инфраструктура - в порту загорелись контейнеры с маслом и деревянными пеллетами, обесточено более 30 тыс. потребителей, известно о 5 пострадавших, сообщили в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Ночью враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур - написал Кипер.

По его словам, в результате атаки "возникли пожары в двух частных домах, административном здании АЗС и порту". Еще 4 частных дома повреждены. "В порту загорелись контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами", - указал глава ОВА.

По данным ГСЧС, которая показала последствия, произошел масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры. В ликвидации приняли участие 83 спасателя, задействовано 18 единиц пожарной техники и пожарный робот ГСЧС, а также 4 добровольца и 1 пожарный автомобиль.

По предварительной информации пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Без электроснабжения осталось более 30 тыс. абонентов - сообщил Кипер.

