Россия нанесла удар по порту Одессы ракетой "Искандер": число раненых возросло до шести

Сегодня днем, 3 июня, российская ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. Погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

Сегодня днем ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. В тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи. Погибли два человека. Один из них – докер-механизатор, другой – водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших - говорится в сообщении.

Кулеба также добавил, что еще шестеро получили ранения. Среди них – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.

Россия обстреливает наши порты уже четвертый год подряд. Она бьет по инфраструктуре, которая соединяет Украину с миром. По людям, которые ежедневно обеспечивают работу критических объектов. По гражданским. Этот обстрел еще одно свидетельство, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан - написал Кулеба.

Он подчеркнул, что свободное и безопасное судоходство должно быть не исключением, а нормой. Должна быть жесткая международная реакция. Мир не может оставлять без ответа целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру.

Напоминаем

В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр Геннадий Труханов. Это произошло после ночной атаки дронов 3 июля, которая повредила многоэтажку и привела к пострадавшим.

В ночь на 3 июля Одесса подверглась атаке дронов, что привело к существенным повреждениям жилой многоэтажки.

Спасатели освободили 10 человек, среди которых двое детей, заблокированных на верхних этажах дома, пострадавшего от российского обстрела. 50 жителей эвакуированы, четверо пострадавших, трое госпитализированы.