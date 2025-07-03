Россия нанесла удар по порту Одессы ракетой "Искандер": число раненых возросло до шести

$41.810.01
49.130.28
ukenru
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
Эксклюзив
12:41 • 2672 просмотра
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
10:48 • 13304 просмотра
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT
Эксклюзив
09:27 • 26826 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
08:45 • 63744 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
07:48 • 41673 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 44654 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 36753 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 28590 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 49889 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 175097 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
42%
752мм
Популярные новости
Украину накроет аномальная жара: где ожидать дожди 3 июля3 июля, 03:27 • 44215 просмотра
В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов3 июля, 05:52 • 58163 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 11755 просмотра
В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план09:55 • 33694 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 29759 просмотра
публикации
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения12:45 • 5018 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)12:24 • 8158 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 30743 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности08:45 • 63775 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 175116 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 12324 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 45550 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 53790 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 60953 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 115670 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Россия нанесла удар по порту Одессы ракетой "Искандер": число раненых возросло до шести

Киев • УНН

 • 549 просмотра

Российская ракета "Искандер" попала в причал Одесского морского порта 3 июня. Погибли два человека, шестеро получили ранения, среди них граждане Сирии. Повреждена портовая инфраструктура.

Россия нанесла удар по порту Одессы ракетой "Искандер": число раненых возросло до шести

Сегодня днем, 3 июня, российская ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. Погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

Сегодня днем ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. В тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи. Погибли два человека. Один из них – докер-механизатор, другой – водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших

- говорится в сообщении.

Кулеба также добавил, что еще шестеро получили ранения. Среди них – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.

Россия обстреливает наши порты уже четвертый год подряд. Она бьет по инфраструктуре, которая соединяет Украину с миром. По людям, которые ежедневно обеспечивают работу критических объектов. По гражданским. Этот обстрел еще одно свидетельство, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан

- написал Кулеба.

Он подчеркнул, что свободное и безопасное судоходство должно быть не исключением, а нормой. Должна быть жесткая международная реакция. Мир не может оставлять без ответа целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру.

Напоминаем

В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр Геннадий Труханов. Это произошло после ночной атаки дронов 3 июля, которая повредила многоэтажку и привела к пострадавшим.

В ночь на 3 июля Одесса подверглась атаке дронов, что привело к существенным повреждениям жилой многоэтажки.

Спасатели освободили 10 человек, среди которых двое детей, заблокированных на верхних этажах дома, пострадавшего от российского обстрела. 50 жителей эвакуированы, четверо пострадавших, трое госпитализированы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Сирия
9К720 Искандер
Украина
Одесса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9