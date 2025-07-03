В Одесі чутно вибух - мер

В Одесі було чутно вибух, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, пише УНН.

В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

В ніч на 3 липня Одеса зазнала атаки дронів, що призвело до суттєвих пошкоджень житлової багатоповерхівки.

Рятувальники звільнили 10 людей, серед яких двоє дітей, заблокованих на верхніх поверхах будинку, що постраждав від російського обстрілу. 50 мешканців евакуйовано, четверо постраждалих, трьох госпіталізовано.