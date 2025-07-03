Суттєво пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі: в Одесі показали наслідки нічної атаки рф (фото)
Київ • УНН
В ніч на 3 липня Одеса зазнала атаки дронів, що призвело до суттєвих пошкоджень житлової багатоповерхівки. Є постраждалі, яким надається допомога.
Атаку дронів переживала Одеса у ніч проти 3 липня. Суттєво пошкоджено житлову багатоповерхівку, є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера міста Геннадія Труханова.
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"Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби", - йдеться у дописі чиновника.
За словами Труханова, постраждалим надається допомога.
Нагадаємо, у ніч на 3 липня Одесу атакували безпілотники, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
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