Существенно повреждена многоэтажка, есть пострадавшие: в Одессе показали последствия ночной атаки РФ (фото)

Атака дронов пережила Одесса в ночь на 3 июля. Существенно поврежден жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра города Геннадия Труханова.

Детали

"Существенно пострадала многоэтажка. На месте работают все службы", - говорится в сообщении чиновника.

По словам Труханова, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, в ночь на 3 июля Одессу атаковали беспилотники, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

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