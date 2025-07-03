Существенно повреждена многоэтажка, есть пострадавшие: в Одессе показали последствия ночной атаки РФ (фото)
Киев • УНН
В ночь на 3 июля Одесса подверглась атаке дронов, что привело к существенным повреждениям жилой многоэтажки. Есть пострадавшие, которым оказывается помощь.
Атака дронов пережила Одесса в ночь на 3 июля. Существенно поврежден жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра города Геннадия Труханова.
Детали
"Существенно пострадала многоэтажка. На месте работают все службы", - говорится в сообщении чиновника.
По словам Труханова, пострадавшим оказывается помощь.
Напомним, в ночь на 3 июля Одессу атаковали беспилотники, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
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