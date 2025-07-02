Атака россии на Орехов в Запорожье: местная жительница получила ранения
Киев • УНН
Во время комбинированной атаки на Запорожскую область вечером 2 июля 70-летняя жительница Орехова получила ранения. Ее дом поврежден в результате удара ствольной артиллерией.
Во время комбинированной атаки россии на Запорожскую область вечером 2 июля ранение получила местная жительница Орехова. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его словам, после удара врага ствольной артиллерией по частному сектору в Орехове пострадала 70-летняя женщина.
В результате попадания поврежден дом. Раненой женщине оказывается вся необходимая помощь, добавил Федоров.
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