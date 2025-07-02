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Атака россии на Орехов в Запорожье: местная жительница получила ранения

Киев • УНН

 • 505 просмотра

Во время комбинированной атаки на Запорожскую область вечером 2 июля 70-летняя жительница Орехова получила ранения. Ее дом поврежден в результате удара ствольной артиллерией.

Атака россии на Орехов в Запорожье: местная жительница получила ранения

Во время комбинированной атаки россии на Запорожскую область вечером 2 июля ранение получила местная жительница Орехова. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, после удара врага ствольной артиллерией по частному сектору в Орехове пострадала 70-летняя женщина.

В результате попадания поврежден дом. Раненой женщине оказывается вся необходимая помощь, добавил Федоров.

Обстрел Запорожской области: оккупанты оставили Степногорскую громаду без света, воды и связи01.07.25, 12:19 • 1114 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Запорожская область
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