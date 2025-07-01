Обстрел Запорожской области: оккупанты оставили Степногорскую громаду без света, воды и связи

российские оккупанты атаковали Степногорскую громаду Запорожской области. В настоящее время там нет электроснабжения, интернета и мобильной связи. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты пытаются уничтожить инфраструктуру прифронтовой громады своими артиллерийскими ударами и fpv-дронами. Под обстрел попала ремонтно-эвакуационная машина: авто повреждено, двое энергетиков получили контузию.

О погибших в результате атаки не сообщается.

Напомним

В результате ночной атаки россиян по Запорожью 1 июля было повреждено одно из промышленных предприятий, также один дрон попал в жилую застройку. Более 1600 абонентов остались без электроснабжения, также было повреждено 6 многоэтажек и более 20 частных домов.