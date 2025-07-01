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Обстріл Запорізької області: окупанти залишили Степногірську громаду без світла, води та зв'язку

Київ • УНН

 • 407 перегляди

російські окупанти атакували Степногірську громаду, пошкодивши інфраструктуру та залишивши місцевих без електропостачання, інтернету і мобільного зв'язку. Внаслідок обстрілу пошкоджено ремонтно-евакуаційну машину, двоє енергетиків контужені.

Обстріл Запорізької області: окупанти залишили Степногірську громаду без світла, води та зв'язку

російські окупанти атакували Степногірську громаду Запорізької області. Наразі там нема електропостачання, інтернету та мобільного зв'язку. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Окупанти намагаються знищити інфраструктуру прифронтової громади своїми артилерійськими ударами і fpv-дронами. Під обстріл потрапила ремонтно-евакуаційної машини: авто пошкоджене, двоє енергетиків отримали контузію.

Про загиблих в результаті атаки не повідомляється.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки росіян по Запоріжжю 1 липня було пошкоджене одне з промислових підприємств, також один дрон влучив у житлову забудову. Понад 1600 абонентів залишилися без електропостачання, також було пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Запорізька область
Запоріжжя
Tesla
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