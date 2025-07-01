Нічна атака рф дронами у Запоріжжі залишила частину жителів без світла
Київ • УНН
Запоріжжя зазнало нічної атаки дронами-«шахедами», внаслідок чого одне з промислових підприємств пошкоджено чотирма БпЛА, а один дрон влучив у житлову забудову. Понад 1600 абонентів у Шевченківському районі залишилися без електропостачання, також пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків.
Через нічну атаку рф у Запоріжжі є знеструмлення, ворог ударив чотирма дронами по одному з промислових підприємств, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Ніч у Запоріжжі була складною. Один із районів міста зазнав атаки дронами-"шахедами", - сказав Федоров.
З його слів, протягом доби - понад 400 обстрілів по території області. "Найбільш напружено було саме вночі: ворог ударив чотирма дронами по одному з промислових підприємств. Один із "шахедів" влучив у житлову забудову Шевченківського району. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Федоров.
"Але маємо наслідки: через ворожу атаку без живлення залишається 1603 абоненти у Шевченківському районі", - сказав голова ОВА.
З його слів, пошкоджено 6 багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, автівки, приватні підприємства.
Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району01.07.25, 05:04 • 10850 переглядiв