Ночная атака РФ дронами в Запорожье оставила часть жителей без света
Киев • УНН
Запорожье подверглось ночной атаке дронами-«шахедами», в результате чего одно из промышленных предприятий повреждено четырьмя БПЛА, а один дрон попал в жилую застройку. Более 1600 абонентов в Шевченковском районе остались без электроснабжения, также повреждено 6 многоэтажек и более 20 частных домов.
Из-за ночной атаки РФ в Запорожье есть обесточивания, враг ударил четырьмя дронами по одному из промышленных предприятий, сообщил во вторник глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночь в Запорожье была сложной. Один из районов города подвергся атаке дронами-"шахедами", - сказал Федоров.
По его словам, в течение суток - более 400 обстрелов по территории области. "Наиболее напряженно было именно ночью: враг ударил четырьмя дронами по одному из промышленных предприятий. Один из "шахедов" попал в жилую застройку Шевченковского района. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Федоров.
"Но есть последствия: из-за вражеской атаки без питания остаются 1603 абонента в Шевченковском районе", - сказал глава ОГА.
По его словам, повреждены 6 многоэтажек, более 20 частных домов, автомобили, частные предприятия.
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