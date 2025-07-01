Ночная атака РФ дронами в Запорожье оставила часть жителей без света

Из-за ночной атаки РФ в Запорожье есть обесточивания, враг ударил четырьмя дронами по одному из промышленных предприятий, сообщил во вторник глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

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"Ночь в Запорожье была сложной. Один из районов города подвергся атаке дронами-"шахедами", - сказал Федоров.

По его словам, в течение суток - более 400 обстрелов по территории области. "Наиболее напряженно было именно ночью: враг ударил четырьмя дронами по одному из промышленных предприятий. Один из "шахедов" попал в жилую застройку Шевченковского района. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Федоров.

"Но есть последствия: из-за вражеской атаки без питания остаются 1603 абонента в Шевченковском районе", - сказал глава ОГА.

По его словам, повреждены 6 многоэтажек, более 20 частных домов, автомобили, частные предприятия.

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