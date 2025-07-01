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Атака на Запорожье: оккупанты нанесли 4 удара по городу и району

Киев • УНН

 • 253 просмотра

Ночью 1 июля враг нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району. Повреждены предприятие и частные дома, пострадавших нет.

Атака на Запорожье: оккупанты нанесли 4 удара по городу и району

В ночь на вторник, 1 июля, враг нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки повреждено предприятие - там начался пожар.

Искорежены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших

- написал Федоров.

Он также показал последствия вражеской атаки на Запорожье.

Напомним

Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья. До этого руководитель ОВА Иван Федоров сообщал о взрывах в Запорожской области и угрозе ударов скоростных ракет по региону.

Удар врага по Запорожью: погибла 70-летняя женщина30.06.25, 07:20 • 3369 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожье
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