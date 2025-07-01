Атака на Запорожье: оккупанты нанесли 4 удара по городу и району
Киев • УНН
Ночью 1 июля враг нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району. Повреждены предприятие и частные дома, пострадавших нет.
В ночь на вторник, 1 июля, враг нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждено предприятие - там начался пожар.
Искорежены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших
Он также показал последствия вражеской атаки на Запорожье.
Напомним
Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья. До этого руководитель ОВА Иван Федоров сообщал о взрывах в Запорожской области и угрозе ударов скоростных ракет по региону.
Удар врага по Запорожью: погибла 70-летняя женщина30.06.25, 07:20 • 3369 просмотров