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Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району

Київ • УНН

 • 259 перегляди

Вночі 1 липня ворог завдав 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджено підприємство та приватні будинки, постраждалих немає.

Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району

Ворог у ніч на вівторок, 1 липня, завдав 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджене підприємство - там зайнялася пожежа.

Понівечені приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих

- написав Федоров.

Він також показав наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

Нагадаємо

Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. До цього керівник ОВА Іван Федоров повідомляв про вибухи у Запорізькій області та загрозу ударів швидкісних ракет по регіону.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Запоріжжя
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