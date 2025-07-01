Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району
Київ • УНН
Вночі 1 липня ворог завдав 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджено підприємство та приватні будинки, постраждалих немає.
Ворог у ніч на вівторок, 1 липня, завдав 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки пошкоджене підприємство - там зайнялася пожежа.
Понівечені приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих
Він також показав наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.
Нагадаємо
Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. До цього керівник ОВА Іван Федоров повідомляв про вибухи у Запорізькій області та загрозу ударів швидкісних ракет по регіону.
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