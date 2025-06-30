Удар ворога по Запоріжжю: загинула 70-річна жінка
Київ • УНН
70-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області. Окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах області.
Внаслідок ворожої атаки по Василівському району Запорізької області загинула 70-річна жінка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області - зокрема, війська рф здійснили 5 авіаційних обстрілів по Степногірську, Приморському, Оріхову та Гуляйполю. Крім того:
- 221 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 13 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Новоданилівку.
- 136 артобстрілів завдано по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 18 повідомлень про руйнування житла та автівок", - резюмував Федоров.
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