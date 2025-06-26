У Запоріжжі на гранаті підірвався 27-річний чоловік

У Запоріжжі 27-річний чоловік загинув унаслідок детонації гранати. Трагедія сталася через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Про це повідомила поліція Запорізької області передає УНН.

... надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що внаслідок необережного поводження із гранатою чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження - йдеться у дописі.

Як додають правоохоронці, з'ясувалося, що під час необережного поводження із вибуховим боєприпасом сталась детонація.

Постраждав 27-річний запоріжець. Його госпіталізували. Цієї ночі він помер від отриманих мінно-вибухових травм - повідомили у поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Поліція закликає громадян не торкатися підозрілих знахідок і дотримуватися простих правил:

негайно повідомляйте про небезпечну знахідку за номером 101 або 102;

не зберігайте вдома знайдені боєприпаси або їх частини - це небезпечно для життя;

проведіть профілактичні бесіди з дітьми щодо правил безпечної поведінки у разі виявлення підозрілого предмета.

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