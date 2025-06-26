У Запоріжжі на гранаті підірвався 27-річний чоловік
Київ • УНН
У Запоріжжі 27-річний чоловік загинув через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Він помер у лікарні від мінно-вибухових травм.
У Запоріжжі 27-річний чоловік загинув унаслідок детонації гранати. Трагедія сталася через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Про це повідомила поліція Запорізької області передає УНН.
... надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що внаслідок необережного поводження із гранатою чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження
Як додають правоохоронці, з'ясувалося, що під час необережного поводження із вибуховим боєприпасом сталась детонація.
Постраждав 27-річний запоріжець. Його госпіталізували. Цієї ночі він помер від отриманих мінно-вибухових травм
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".
Поліція закликає громадян не торкатися підозрілих знахідок і дотримуватися простих правил:
- негайно повідомляйте про небезпечну знахідку за номером 101 або 102;
- не зберігайте вдома знайдені боєприпаси або їх частини - це небезпечно для життя;
- проведіть профілактичні бесіди з дітьми щодо правил безпечної поведінки у разі виявлення підозрілого предмета.
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