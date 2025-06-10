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На Миколаївщині внаслідок вибуху біля кафе загинув чоловік, його дружина та племінник поранені

Київ • УНН

 • 944 перегляди

У Радсадівській громаді Миколаївського району внаслідок вибуху гранати загинув 64-річний чоловік. Його дружина та племінник отримали поранення, ще один чоловік від госпіталізації відмовився.

На Миколаївщині внаслідок вибуху біля кафе загинув чоловік, його дружина та племінник поранені

На Миколаївщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще двоє осіб зазнали поранень. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби обласного ГУ Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що повідомлення про вибух на вулиці поблизу кафе у Радсадівській громаді Миколаївського району надійшло на спецлінію 102 ввечері 9 червня.

На місці події поліцейські встановили, що у результаті вибуху гранати загинув 64-річний місцевий мешканець, його 48-річна дружина та 37-річний племінник з пораненнями були доставлені до медичного закладу. 31-річний чоловік, який також отримав поранення, від госпіталізації відмовився

- йдеться у повідомленні.

Вказуєтьтся, що попередньо, подію кваліфікували за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо

Днями у Сквирі на Київщині стався вибух, ймовірно гранати, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Поліція затримала підозрюваного та встановлює обставини інциденту.

На Житомирщині чоловік кинув гранату у натовп: шестеро людей отримали поранення01.06.25, 20:00 • 7136 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Миколаївська область
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