На Миколаївщині внаслідок вибуху біля кафе загинув чоловік, його дружина та племінник поранені
Київ • УНН
У Радсадівській громаді Миколаївського району внаслідок вибуху гранати загинув 64-річний чоловік. Його дружина та племінник отримали поранення, ще один чоловік від госпіталізації відмовився.
На Миколаївщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще двоє осіб зазнали поранень. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби обласного ГУ Нацполіції.
Деталі
Зазначається, що повідомлення про вибух на вулиці поблизу кафе у Радсадівській громаді Миколаївського району надійшло на спецлінію 102 ввечері 9 червня.
На місці події поліцейські встановили, що у результаті вибуху гранати загинув 64-річний місцевий мешканець, його 48-річна дружина та 37-річний племінник з пораненнями були доставлені до медичного закладу. 31-річний чоловік, який також отримав поранення, від госпіталізації відмовився
Вказуєтьтся, що попередньо, подію кваліфікували за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо
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