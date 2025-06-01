На Житомирщині чоловік кинув гранату у натовп: шестеро людей отримали поранення

На Житомирщині повідомили про підозру чоловікові, який кинув бойову гранату в натовп людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську обласну прокуратуру.

Деталі

Інцидент стався 30 травня, близько 23:00. Між 35-річним мешканцем Житомира та групою з чотирьох чоловіків виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Через це у підозрюваного виник умисел на вчинення злочину.

Він прийшов до свого помешкання, взяв гранату і повернувся з нею до кривдників. Далі він привів її у бойове положення і кинув, після чого стався вибух.

В результаті інциденту постраждали четверо учасників конфлікту та двоє випадкових перехожих – вони отримали множинні мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів міста.

Оперативники поліції, СБУ і працівники прокуратури затримали нападника по гарячих слідах. Йому інкримінували закінченний замах на умисне вбивство або умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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