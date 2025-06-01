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В Житомирской области мужчина бросил гранату в толпу: шесть человек получили ранения

Киев • УНН

 • 1886 просмотра

В Житомирской области мужчина бросил боевую гранату в группу людей из-за личной неприязни. В результате взрыва пострадали шесть человек, включая случайных прохожих, их госпитализировали.

В Житомирской области мужчина бросил гранату в толпу: шесть человек получили ранения

В Житомирской области сообщили о подозрении мужчине, который бросил боевую гранату в толпу людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирскую областную прокуратуру.

Детали

Инцидент произошел 30 мая, около 23:00. Между 35-летним жителем Житомира и группой из четырех мужчин возник конфликт на почве личной неприязни. Из-за этого у подозреваемого возник умысел на совершение преступления.

Он пришел в свое жилище, взял гранату и вернулся с ней к обидчикам. Далее он привел ее в боевое положение и бросил, после чего произошел взрыв.

В результате инцидента пострадали четверо участников конфликта и двое случайных прохожих – они получили множественные минно-взрывные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Оперативники полиции, СБУ и сотрудники прокуратуры задержали нападавшего по горячим следам. Ему инкриминировали законченное покушение на умышленное убийство или умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Харькове мужчина в военной форме открыл стрельбу из автоматического оружия в жилом квартале. Злоумышленника задержали с применением спецсредств и огнестрельного оружия.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Житомир
Харьков
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